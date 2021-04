Yayanın 160 metre sürüklenerek öldüğü kazada, otobüs şoförü adli kontrolle serbest

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yolun karşısına geçmek isteyen Ali Akasya'ya (65) servis otobüsüyle çarparak yaklaşık 160 metre sürükleyip ölümüne neden olan araç sürücüsü Reşit C.(66), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaza, önceki gün Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı´nda meydana geldi. Organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan bir beyaz eşya fabrikasına işçi taşıyan Reşit C., kullandığı 26 S 0552 plakalı otobüsle, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Akasya´ya çarptı. Reşit C., kazayı fark etmezken, otobüsün arka lastiği ve çamurluğu arasında sıkışan Ali Akasya, yaklaşık 160 metre sürüklendi. Ali Akasya, otobüs, Kurtuluş Mahallesi Sarper Sokak´ta kasisten geçerken sıkıştığı yerden düştü. Reşit C. ise otobüsü Emek Mahallesi´ndeki Cihannur Sokak´a park ederek evine gitti. Kasis üzerinde Ali Akasya´nın cesedini görenler, polise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akasya´nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kazanın yaklaşık 160 metre geride meydana geldiğini, Ali Akasyanın otobüsün altına sıkıştığı ve durmadan yoluna devam ettiğini tespit etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Evinde gözaltına alınan Reşit C., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece `adli kontrol´ kararıyla serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden Ali Akasya ise Alanönü Mahallesi Akoğlan Camii´ndeki cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

