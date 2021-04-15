Hırsızlık şüphelisi kadınlar kucaklarındaki çocuklarla adliyede

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, evlerden yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, kendilerini bekleyen yakınlarından teslim aldıkları çocuklarıyla birlikte adliye binasına girdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 evden yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyası çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırmayla şüphelilerin Ç.C., G.Ç. ve Y.Y. isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye girişinde kendilerini bekleyen yakınları, küçük yaşlardaki çocuklarını şüphelilere verdi. Adliyeye çocuklarıyla giren şüphelilerin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-04-15 13:03:27



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