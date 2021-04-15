Eskişehir'de aşı doz miktarı 289 bin 262’ye ulaştı 172 bin 659 kişiye ilk, 116 bin 603 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı Koronavirüs hastalarını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; "Aramızdaki mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmalı, aynı ortamda bulunma süresini 15 dakikadan 10 dakikaya düşürmeliyiz”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi gören koronavirüs hastalarını ziyaret etti.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde enfeksiyon kliniğinde incelemelerde bulunan Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, karşılaştığı hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini ileterek Covid19 hastalığı ve yeni mutant virüs hakkında bilgiler aktardı. Mutant virüsün daha hızlı bulaşarak daha az miktarda virüsle bile hastalık bulaştırabileceği konusunda uyaran Bilge, “Mümkünse varyantların arttığı bu koşullarda, insanların, toplulukların daha az bir araya gelmeli, mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmalı. Aynı ortamda bulunma süresini 15 dakikadan 10 dakikaya düşürmeli” dedi.

Bilge, “Koronavirüs yayılım hızının artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına muhatap olan vatandaşlarımızın ve hastalık belirtileri taşıyanların cemaatle namaza katılmayarak ibadetlerini evlerinde yapmaları gerekmektedir. Teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalıdır. Bu faaliyetler için televizyon, radyo, dijital ve sosyal medya gibi platformları kullanarak sanal alternatifler oluşturulabilir. Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde toplu ibadetler yapılmamalıdır. İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmektedir. İftarlarda misafir kabul edilmemesi hastalığın yayılmaması için çok önemli. Bilim Kurulumuzun açıklamış olduğu kurallara uyulmalı” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; Eskişehir 'de de salgının durdurulmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek “COVID19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla aşı uygulanmaktadır. Huzurevinde kalan büyüklerimize ve 80 yaşın üstünde olan büyüklerimizin evlerine giderek aşılarını yaptık. 60 yaş üstü olan büyüklerimize ise randevularını aldıktan sonra aşı merkezlerimizde aşı yapıyoruz. Aşılarını yaptırmayan 60 yaş ve üstü vatandaşlarımız aşılarını yaptırabilirler” ifadelerini kullandı.



Aşı doz miktarı 289 bin 262’ye ulaştı

Bugüne kadar Eskişehir'de 1. doz aşı uygulana kişi sayısının 172 bin 659, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 116 bin 603 olduğunu, toplamda 289 bin 262 doz aşı yapıldığını belirten Bilge, ”Kronik hastalıkları olanların, öksürük ve solunum sıkıntıları olan vatandaşlarımız, oruç tutma noktasında hekimlerinin fikirlerini de alsınlar. Oruç tutan koronavirüs geçirenler de sıvı alımına özen gösterip, sahurda ve iftarda aşırı yüklenmeden beslenirlerse protein ağırlıklı sahur yaparlarsa gün içinde rahat ederler. Vatandaşlar, sıvı ve gıda tüketimini iftardan sahura kadar yayarlarsa sağlıklı bir ramazan geçirebileceklerini” ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; “Salgınla mücadelede herkese görev düşüyor. Salgının ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Hepsine teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının ve daha nice güzelliklerin hepimizi kuşattığı, bu mübarek aylarını kutluyorum” dedi.

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