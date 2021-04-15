Odunpazarı Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odunpazarı Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırıyor

İHA

Odunpazarı Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırıyor

Odunpazarı Belediyesi ile Odunpazarı Tapu Müdürlüğü arasında vatandaşların işini kolaylaştırmak ve zaman kaybını önlemek amacıyla protokol imzalandı
Odunpazarı Belediyesi ile Odunpazarı Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İşlem yoğunluğunu azaltacak olan protokol, işlem sürelerini kısaltarak verimliliği artıracak. Vatandaşların memnuniyetini de sağlayacak protokol ile emlak vergisi rayiç değerleri elektronik ortamda Odunpazarı Tapu Müdürlüğü personeli tarafından kontrol edilebilecek. Odunpazarı Belediyesi’ne borcu olmayan vatandaş, Odunpazarı Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü arasında zaman kaybetmeyecek.
Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un makamında imza töreni gerçekleştirildi. Törene Başkan Kurt ve Odunpazarı Tapu Müdürü İlhan Karaduman katıldı. Başkan Kurt ve Karaduman tarafından karşılıklı olarak imzalanan protokole göre emlak vergisi rayiç değerler elektronik ortamda alınabilecek. Protokol uyarınca, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem yapılan taşınmazların 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında, cari yıla ait emlak beyan değerlerinin Odunpazarı Belediyesince elektronik ortamda Odunpazarı Tapu Müdürlüğü ile paylaşılacak. Tapu Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel de protokol kapsamında Odunpazarı Belediyesi’nin sistemine girerek vatandaşların borcu olup olmadığını kontrol edebilecek. Borcu olmayan vatandaş zamandan tasarruf edecek. Odunpazarı Belediyesi’ne borcu bulunan vatandaş ise belediyeye olan borcunu ödedikten sonra Tapu Müdürlüğü’ndeki işlemlerine devam edebilecek.

Vatandaş zaman kaybetmekten kurtuldu
Törende konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Tapu Müdürlüğü ile aralarında imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. İmzalanan bu protokolle vatandaşların Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Tapu Müdürlüğü gidip gelirken zaman kaybetmekten kurtulduğunu belirten Başkan Kurt, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine teşekkür etti.

Bu kolaylığı sağladığı için Başkan Kurt’a teşekkür ederim
Protokolün herkes için hayırlı olmasını dileyen Karaduman, vatandaşların rayiç bedel bilgisinin elektronik ortamda sağlanması sayesinde zaman kaybetmeden, kurumlar arasında gelip gitmeden işlemlerini sonuçlandırabileceğini kaydetti. Karaduman, bu kolaylığı sağladığı için Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de aşı doz miktarı 289 bin 262’ye ulaştı 172 bin 659 kişiye ilk, 116 bin 603 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı Koronavirüs hastalarını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; "Aramızdaki mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmalı, aynı ortamda bulunma süresini 15 dakikadan 10 dakikaya düşürmeliyiz”
YEREL HABERLER Eskişehir'de aşı doz miktarı 289 bin 262’ye ...
Hırsızlık şüphelisi kadınlar kucaklarındaki çocuklarla adliyede
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi kadınlar kucaklarındaki ...
Yayanın 160 metre sürüklenerek öldüğü kazada, otobüs şoförü adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Yayanın 160 metre sürüklenerek öldüğü kazada, otobüs ...
Feci kazanın şoförü serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Feci kazanın şoförü serbest bırakıldı
Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü
YEREL HABERLER Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü
Kadın hırsızlar çocuklarıyla adliyeye girdi Adliyeye getirilen şüpheli 3 kadın adliye önünde bekleyen çocuklarını kucaklarına alarak içeri girdi
YEREL HABERLER Kadın hırsızlar çocuklarıyla adliyeye girdi Adliyeye ...
İki ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İki ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi ...
Kafeler kapandı Adalar boş kaldı
YEREL HABERLER Kafeler kapandı Adalar boş kaldı
Eskişehir’de üretilen fincanlar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor Seramik sanatçısı kadın girişimci dünyaya sanatını ihraç ediyor Girişimci Alina Öznur İnal Sert: “Gelenekten evrensele doğru gidiyoruz”
YEREL HABERLER Eskişehir’de üretilen fincanlar dünyanın farklı ...
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı
YEREL HABERLER Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasında sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te sokağa çıkma ve ...
Eskişehirspor Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor Balıkesirspor maçı hazırlıklarına ...
Başkan Ataç, Çocuk Senfoni Orkestrası’nın eğitim merkezini ziyaret etti “Çocuklarımızı müzikle buluşturmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Çocuk Senfoni Orkestrası’nın eğitim ...
“AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu” başlıyor
YEREL HABERLER “AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu” başlıyor
ESOGÜ Hastanesi’nde 'Damarlarda Üç Boyutlu Elektrofizyoloji Haritalama Cihazı' kullanılıyor
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi’nde 'Damarlarda Üç Boyutlu ...
Eskişehirspor´da teknik direktör Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Eskişehirspor´da teknik direktör Cengiz Seçsev ile ...
Eskişehirspor’da Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı Cengiz Seçsev’in sözleşmesi anlaşmalı feshedildi Eskişehirspor'da yaprak dökümü sürüyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile ...
Anadolu Üniversitesi´nden 'müzik algısı' testi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi´nden 'müzik algısı' testi
Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor Yeşiltepe’de 425 haneye Ramazan kolisi dağıtılıyor Yeşiltepe Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz: "Vatandaşlardan gelen yardımları listemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine hep birlikte dağıtıyoruz"
YEREL HABERLER Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzü ...
Eskişehir´de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir´de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı
İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler acısı Pandemi sebebi ile insanlar hijyen açısından ikinci el malzemeleri ellerine bile almak istemiyor Satışları durma noktasına gelen esnaf karın tokluğuna dükkanlarını açık tutuyor
YEREL HABERLER İkinci el giysi dükkânlarının durumu içler ...
Otizmli Enginhan, tramvay kullanma hayaline doğum gününde kavuştu
YEREL HABERLER Otizmli Enginhan, tramvay kullanma hayaline doğum ...
Eskişehir Demirspor’da pandemi yeni kayıtları durdurdu Kulüp Başkanı Gönül Cemoğlu: “Pandemi dolayısıyla lisansı olmayan ve milli olmayan sporcuları salonlarımıza alamıyoruz”
YEREL HABERLER Eskişehir Demirspor’da pandemi yeni kayıtları ...
Konteynerler için cep çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Konteynerler için cep çalışmaları sürüyor