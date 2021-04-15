Böbrek rahatsızlıklarında dikkat edilecek hususlar

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, böbrek sağlığı hakkında bilgi verdi.

Böbreğin vücuttaki rolüne değinen Dr. Levent , “Böbreklerimiz birçok önemli fonksiyonları yerine getirerek sağlıklı bir şekilde yaşamamıza katkıda bulunurlar. Atık ürünleri vücuttan uzaklaştırır. Yediğimiz gıdaların, kullandığımız ilaçların metabolizması sonucu ortaya çıkan üre, ürik asit ve diğer zehirli maddelerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Vücudun su ve elektrolit dengesini korur. Fazla suyu atarak sıvı dengesini, asit alkali dengesini, tuz mineral dengesini korur. Kan basıncını düzenler. Kan basıncını kontrol eden renin hormonunu sentezler. Kemik sağlığını destekler. Kemiklerimizi güçlü ve sağlıklı tutan D vitaminini, aktif formu olan kalsitriole çevirir. Kan yapımına yardımcı olur. Kırmızı kan hücrelerinin (eritrositler) yapımına yardımcı olan Eritropoetin hormonunu sentezler “ dedi.

Böbrek hastalığına sebep olacak etkenlere dikkat edilmeli

Böbrek hastalığının nedenlerine dikkat çeken Dr. Hasan Levent, “Bazen vücudun bağışıklık sistemi böbrekte iltihaba neden olarak böbrekte hasar oluşturur. Bu şekilde oluşan hastalığa otoimmün böbrek hastalığı denir. Bazı böbrek rahatsızlıkları tamamen böbreğin şekli ve büyüklüğü ile ilgiliyken, bazıları işlevi ile ilgili problemlerdir. Nedenlerini ise; enfeksiyonlar, az su içmek, aşırı su ve kan kayıpları, doktora danışmadan kullanılan ilaçlar, alkol, ağır metaller, kalp yetmezliği, yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon, karaciğer yetmezliği, böbrek taşları, prostat büyümesi, tümörler, polikistik böbrek, böbrek tümörü şeklinde açıklayabiliriz“ ifadelerini kullandı

Belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor

Böbrek hastalığına dikkat çeken Dr. Hasan Levent, “Böbrekler çalışmamaya başladığında kanda su ve atık ürünler birikir ve birtakım semptomlar görülür. Bunlar; ağrı, yorgunluk, halsizlik, göz çevresinde şişlik, ayak ve ayak bileklerinde şişme, mide bulantısı, iştahsızlık, kuru ve kaşıntılı deri, idrarda artma veya azalma, sık idrara çıkma, idrarda kan, idrar renginde koyuluk, köpüklü idrar, kas krampları, uyumakta güçlük, nefes darlığı, ağız kokusu, baş ağrısı, baş dönmesi şeklinde sıralayabiliriz“ dedi.

Böbrek hastalıklarında önlem ve tedavi çok önemli

Böbrek hastalığının önlenmesi hususunda dikkat edilmesi gerekenlere değinen Dr. Hasan Levent, “ İlaçları dikkatli kullanın. Reçetesiz satılan ilaçları doktora danışmadan kullanmayın. Fazla tuzdan kaçının. Çok tuzlu yiyecekler kandaki mineral dengesini bozarak, böbreğin düzgün çalışmasını zorlaştırabilir. Günde 810 su bardağı su için. Sağlıklı ve dengeli beslenme yapın. Egzersiz yapın. Haftada en az 3 gün yarım saat yürüyüş yapın. Alkol ve sigara gibi toksik yapıcı maddeleri kullanmayın” ifadelerini kullandı.

Risk durumlarına dikkat edilmeli

Risk Faktörlerine de dikkat çeken Dr. Hasan Levent, “Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, şişmanlık, ailede böbrek hastalığının olması, ilerlemiş yaş gibi risk faktörlerinden herhangi biri varsa ya da yukarıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza başvurun. Belirtilere bağlı olarak tanı koymak için kan ve idrar testleri, görüntüleme tetkikleri (ultrason, tomografi) yapılacaktır. Tanıya göre tedavi programı uygulanacaktır” diyerek sözlerine son verdi.

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