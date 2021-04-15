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O yasak da işe yaramadı Yasağı çiğneyip şeritleri aşarak yasaklanan banklara oturdular Yasak yokmuşçasına parklarda oturanlar pes dedirtti, duyarlı vatandaşları isyan ettirdi

İHA

O yasak da işe yaramadı Yasağı çiğneyip şeritleri aşarak yasaklanan banklara oturdular Yasak yokmuşçasına parklarda oturanlar pes dedirtti, duyarlı vatandaşları isyan ettirdi

Eskişehir’de güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar yasakları hiçe sayarak soluğu parklarda aldı ve şerit çekilerek kullanımı yasaklanan banklarda rahatlıkla oturdu.
Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs kısıtlamaları kapsamında parklar kapatılmış, banklarda oturmak yasaklanmıştı. Giriş ve çıkışların yanı sıra parklarda bulunan banklara da şeritler çekilerek vatandaşların oturması engellenmeye çalışılmıştı. Ancak buna rağmen her geçen gün vaka sayısı daha da artan Eskişehir’deki birçok parkta bu yasağın delindiği görüldü.

Şeritlerin üzerinden atladılar
Tarihi Odunpazarı bölgesindeki Alaaddin Parkı’nın giriş, çıkış ve oturma yerlerine çekilen şeritler vatandaşları durdurmaya yetmedi. Bazı vatandaşların bu şeritlerin üzerinden atlayarak parka girdiği ve banklarda dakikalarca oturduğu görüldü. Binlerce insanın kısıtlamalara uyarak evlerine kapandığı ve güzel havalarda rahatça gezemediği bu günlerde sorumsuzca davranan vatandaşların yanlış tutumu dikkat çekti. Kuralı delen bazı vatandaşlar yasaklardan haberdar olmadıklarını, banklardaki şeritlerin ise sosyal mesafeye dikkat çekmek adına konduğunu düşündüklerini söyledi.

“Biz gezmeyeceğiz, dolaşmayacağız, böyle şey mi olur?”
Yasağı delerek parkta oturup dinlenen Yavuz Örde isimli bir vatandaş, 65 yaş üstü olduğu için belli saat aralığında dışarı çıkabildiğini, kendilerine saygı gösterilmediğini iddia etti. Örde, “Sürekli 65 yaş diyerek bizi kısıtlıyorlar, ama biz gençlerin babasıyız. Biz gezmeyeceğiz, dolaşmayacağız böyle şey mi olur? Tamam yasaksa evde oturtsunlar hiç çıkarmasınlar, ben buna razıyım. Bana birkaç saat müddet veriyorsa, bu saatlerde de bu banklara oturmayacaksam nasıl olacak? Benim yaşımdakilere de saygı gösterilmesi lazım. Yasak olduğunu bilmiyordum, bilseydim buraya gelip oturmazdım. Ben buraya uzak bir mahalleden yürüyerek geliyorum, o yüzden bir yerde oturup dinlenmem lazım, birazdan da kalkıp gideceğim zaten” ifadelerini kullanarak uygulamaya tepki gösterdi.

Duyarlı vatandaşlar uyardı
Vakaların sürekli artış göstermesinden dolayı her geçen gün daha fazla kısıtlama geldiği anlatan bazı vatandaşlar ise kurallara uymayanlara tepki gösterdi. 'Bir yasak varsa uyulmalı' diyen Erol Büyüküstün adlı vatandaş, şu çağrıyı yaptı:
“Eğer yasak varsa uyulmalı, toplum olarak duyarlı olmalıyız. Yasaklara uyulmazsa bulaş riski artar. Senin vebalini başkası çekmek zorunda değil. Kendin oturuyorsan başkasına da bulaştıramazsın. Eğer bu bulaşın bitmesini istiyorsak kurallara uymalıyız başka bir çözüm yok”

"Bize de yazık günah, herkesin kurallara uyması lazım”
Vakaların artmaması için duyarlı olunması gerektiğini savunan bir diğer vatandaş Muammer Koç ise, “Kurallara uymamız lazım. Şimdi buradaki vatandaşlar buraya oturarak yanlış yapıyorlar. Vakalar artıyor. 50 bin, 58 bin derken 60 bin vaka oldu. Bize de yazık günah, herkesin kurallara uyması lazım” sözlerini kullandı.

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