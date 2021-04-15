Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: “OSB 1. Gelişme Bölgesinde 60 firmaya 1,2 milyon metrekare arsa tahsis ettik” Eskişehir OSB ve 1. Gelişme Bölgesi yatırımcıların gözbebeği

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Gelişme Bölgesi’nde incelemelerde bulunan EOSB Başkanı Nadir Küpeli, bölgeye yeni yatırımcı kazandırılması noktasında yerli ve yabancı birçok firma ile görüşme halinde olduklarını belirtti.

Başkan Küpeli, 2017 yılında çalışmalarına başlanan ve birçok yatırımcının üretim faaliyetine başladığı OSB 1. Gelişme Bölgesi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 2017 yılında ilk tahsisin yapıldığı OSB 1. Gelişme Bölgesinde tahsise açılan alanlardaki altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Nadir Küpeli, “Toplam 31,1 milyon metrekarelik büyüklüğü ile ülkemizin en büyük ikinci OSB’si olan Eskişehir OSB’imize artan talepleri karşılamak adına göreve gelir gelmez İmişehir’de 4 milyon 840 bin metrekare büyüklüğe sahip olan yeni bir alan kazandırmak için çalışmalara başladık. 2017 yılında ilk tahsisi yaptığımız OSB 1. Gelişme Bölgemizde yapılaşmaya açtığımız alanlardaki elektrik, su, doğalgaz, atık su, yağmursuyu hatları ile internet altyapı çalışmalarını hemen başlattık. Proje kapsamında gelen doğalgazın ilk kez kullanıldığı bu bölgemizde, çok kaliteli enerji altyapısı ve güvenli bir elektrik ağı oluşturduk. Bölgeyi çağın teknolojileriyle uygun bir şekilde donattık ve bugün geldiğimiz noktada bölgemizde yapılaşmaya açtığımız alanlardaki altyapılar tamamlanmış durumda” diye konuştu.



"2020 yılında 33 firmaya yer tahsis edildi"

Eskişehir OSB 1. Gelişme Bölgesine sanayicilerin büyük bir ilgisinin olduğunu ve son 4 yılda 60 yatırımcıya yer tahsisi yaptıklarını söyleyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“1. Gelişme Bölgemizde bugüne kadar 60 yeni yatırımcıya 1 milyon 218 bin metrekarelik bir alan tahsis edildi. Bunda çok gelişmiş bir altyapı ağımızın olması yanı sıra arsa fiyatlarımızın uygun olması da yatırımcıları 1. Gelişme Bölgesini tercih etmelerinde çok önemli bir etken oldu. Yatırım rekoru kırdığımız 2020 yılında 42 yeni yatırımcıdan 9 tanesine 127 bin metrekarelik alanı mevcut OSB alanımızdan verirken, 33 tanesine ise 1. Gelişme Bölgemizden 761 bin metrekarelik alan yer tahsis ettik. Tahsis yaptığımız yerlerdeki tesisler şimdi hızla yükseliyorlar, birçok fabrika inşaat halinde ilk yatırıma başlayan firmalar üretime başladılar bile. Şu anda bölgede çok sayıda fabrikanın inşaatı sürüyor. Bu yıl içinde çok sayıda işletmenin üretime geçerek ilimiz ihracatına ve istihdamına ciddi ölçüde katkı sağlamasını bekliyoruz.”



“Yerli ve yabancı pek çok firma ile görüşmelerimiz sürüyor”

1. Gelişme Bölgesine yeni yatırımcı kazandırma konusunda pek çok firma ile görüşme halinde olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Nadir Küpeli, “Gerek mevcut OSB olsun gerekse 1. Gelişme Bölgemize yeni yatırımcı kazandırmak adına özellikle yüksek teknolojili bazı ürün dallarında üretim yapmak arzusunda olan yerli ve yabancı birçok yatırımcı firmayla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu firmalarımızın çalışmaları hem kendi içlerinde hem de bizimle sürüyor” şeklinde konuştu.

Son olarak yatırımcılara seslenen Küpeli, “Beyaz eşya yan sanayi, plastik, makine ve metal teknolojileri, havacılık, gıda, seramik gibi birçok dalda yeni yatırımlar aldığımız 1. Gelişme Bölgesinin yanı sıra bütün yatırımcıları Eskişehir'in yüksek nitelikli iş gücüne ve kaliteli altyapıya sahip Eskişehir OSB’ne yatırım yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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