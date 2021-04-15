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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı Belediyesi çalışanları 3 bin 160 TL promosyon hakkı elde etti

İHA

Tepebaşı Belediyesi çalışanları 3 bin 160 TL promosyon hakkı elde etti

Eskisehir Tepebaşı Belediyesi’nde gerçekleştirilen banka promosyon değerlendirmeleri neticesinde belediye çalışanları 3 bin 160 TL promosyon hakkı elde etti.
20212024 yıllarını kapsayan 3 yıllık (36 ay) Banka Promosyon Sözleşmesi, Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda imzalandı. İmza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Fikriye Güven Zaptiye ve Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Genelİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz, Güvenlikİş Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi Yavuz Atabilen, Akbank Köprübaşı Şube Müdürü Fatih Şahin ve çalışanlar katıldı.

“Şeffaf bir çalışma yürütüldü”
Başkan Ataç yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz günlerde 20212024 yıllarını kapsayan 3 yıllık banka promosyon sözleşmesi için toplandık. Epeyce bir sayıda bankanın yetkilileri ile temas ettik. Akbank da bu bankaların içindeydi. Kıyasıya bir rekabet oldu. Ama her şey açık, kimseden saklımız, gizlimiz yok. Sendika başkanlarımız da oradaydı. Neticede bu dönemki promosyon işini Akbank kazandı. 3 yılda bir çalışacağımız banka yenileniyor. En son 2018 yılında belirlenmişti. Bu sene itibariyle önümüzde 3 sene boyunca maaş hesaplarınız için çalışacağımız banka belirlendi. Görüşmeler yapıldı, açık arttırma yapıldı ve süreç sonunda ilgili banka ile çalışacağımız netleşti. Her çalışmamızda olduğu gibi yine son derece şeffaf bir çalışma yürütüldü. Sürece Genelİş Sendikası ve Güvenlikİş Sendikası gözlemci olarak katıldılar. Görüşmelerde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bin 660 personel faydalanıyor ve promosyon bedeli kişi başı 3 bin 160 TL’dir. Banka promosyon ücretlerini Mayıs 2021 döneminde peşin olarak yatıracaktır. Tepebaşı Belediyesi’nde iş barışı var. Birbirimizi sayıyoruz, seviyoruz. Yönetim olarak da emeğe çok önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep emeğin yanında olduk. Sözleşmemizin herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Açıklama sonrası Başkan Ataç ve bankanın Köprübaşı Şube Müdürü Fatih Şahin, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

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