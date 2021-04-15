Yayanın 160 metre sürüklenerek öldüğü kazada, otobüs şoförü adli kontrolle serbest (2)

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Eskişehir´de, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Akasya, Reşit C.'nin servis otobüsüyle çarparak yaklaşık 160 metre sürüklemesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın altında sürüklenen Akasya´nın otobüsün kasis üzerinden geçerken yere düştüğü görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-15 17:53:31



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