2 saatte 15 torba atık toplandı

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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü çevreye atılan atıkları ısrarla toplamaya devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğünün organizasyonu ile Fidanlık Müdürlüğünün girişi ile Kütahya karayolu ve polis kontrol noktası arasındaki sınırda mıntıka temizliği yapıldı. Düzenlenen toplu temizlik işine 5 işçi 2 saatlik bir sürede 15 torba atık topladı. Maskelerini takan, eldivenlerini giyen işçilerin topladığı çöp ve geri dönüşüm materyallerini yeniden işlemek için geri dönüşüme gönderildi.

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