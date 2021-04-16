Nisan sonunda yaz meyveleri bollaşıp fiyatları düşecek Hava şartları yaz meyve fiyatlarını yüksek tutuyor

Yaklaşık üç haftadır pazar tezgâhında kendine yüksek fiyatla yer bulan yaz meyvelerinin nisan ayı sonuna doğru bollaşacağı, fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor.

Nisan ayının başlarından itibaren pazar tezgâhında bulunan çilek, çağla, karpuz gibi yaz meyvelerin fiyatları üst seviyede seyrediyor. Çileğin fiyatı 12 liradan, karpuzun 78 lira bandında, çağlanın fiyatı ise 25 liradan kendine alıcı buluyor. Bunun sebebi olarak ise mevsimsel faktörlere bağlı olarak, meyvelerin geliş süresinin uzaması gösteriliyor.

Konuyla ilgili konuşan pazar esnafı olan ve manavlık yapan Sami Beğendi, yüksek seyreden fiyatların önümüzdeki mayıs ayıyla birlikte düşeceğini belirtti. Bazı ürünlerin halen daha tezgâha dökemediklerini belirten esnaf Sami Beğendi, “Yaz meyveleri 3 haftadır yaklaşık tezgâhta. Bu sene meyvelerin gelişimi, hava şartlarından dolayı 1520 gün gecikti. Bu da fiyatlara yansıyor tabii. Şuan çileğin toptanı kalitesine göre 10 ile 12 lira, arasında değişiyor, yine çağla 18 lira ile 25 lira arasında seyrediyor. Eriği daha tezgâha dökemedik, toptan kilo fiyatı 60 ile 80 lira arasında değişiyor. Havaların biraz daha ısınıp, meyvelerin bollaşmasıyla bu ayın sonuyla mayıs ayının başı gibi bütün çeşitler tezgâha dökülür, fiyatlar normale döner diye tahmin ediyoruz” diye konuşarak bilgi verdi.

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