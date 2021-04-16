Eskişehir’deki gıda işletmeleri Ramazan ayında daha sıkı denetim altında

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerine hız verdi.

Eskişehir genelinde Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için gıda kontrol görevlileri ile denetimlerini sürdürüyor. Yıl boyunca rutin olarak devam eden gıda denetimleri, Ramazan ayı dolayısıyla halkın daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla sıkılaştırıldı.

Denetimlerde hijyenin yanı sıra özellikle Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık veriliyor. Soğuk zincirin korunması gereken ürünlerde işletmelerin soğuk zinciri koruyup korumadıkları sıcaklık ölçerle anında tespit edilerek sonuçlara göre gerekli işlemler yapılıyor.

Öte yandan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gıda hareketliliğinin arttığı Ramazan ayı boyunca tüketicilerin gıdayla ilgili olumsuzluklarla karşılaşmaması için gıda satın alırken ürünlerin etiket bilgilerine, ambalajına, saklama koşullarına, tavsiye edilen ya da son tüketim tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi bir durumla karşılaşıldığı takdirde ALO 174 Gıda Hattına veya 0 501 174 0 174 Alo Gıda Whatsapp Hattına bildirilmesi denetimlerimizin etkinliğini de artıracaktır” ifadelerine yer verildi.

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