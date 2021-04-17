Defineciler Frig Vadisi’ne zarar veriyor Frig Vadisi’ndeki tarihi güzellikler definecilerin radarına girdi

Turistlerin gözde yerlerinden olan Frig Vadisi’nin Eskişehir’de kalan kısmında definecilerin yaptığı izinsiz kazılar, bölgenin doğal ve tarihi yapısına zarar veriyor.

Turistlerin, doğa ve bisiklet sevdalılarının gözde yerlerinden Frig Vadisi; Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar il sınırları içerisinde kalıyor. Adını, Anadolu’da yaşayan en eski medeniyetlerden biri olan Frigler’den alan vadide doğal güzelliklerin yanı sıra kral mezarları ve Midas Anıtı gibi tarihi açıdan önemli eserler de yer alıyor. Vadi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan edilse de definecilerden kurtulamıyor. Vadinin Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Yürükkırka mahallesi yakınlarında kalan yerlerinde defineciler izinsiz kazı çalışması yapıyor. Kapadokya’daki peribacası şekillerini andıran kayaçların da bulunduğu bölge, kazılarla talan ediliyor. Bölge sakinleri ve turistler güzelliklerin yok olmaması için yetkililerin önlem alması gerektiğini söylüyor.

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