Yaya yolları ve kaldırımlar araçlara kaldı

Eskişehir’de sokağa çıkma yasağını fırsat bilen sürücüler,raç sahipleri, araçlarını yaya yollarına ve kaldırımlara paketti.

Koronavirüs tedbirleri ile birlikte yurt genelinde sokaklar boş kaldı. Akşam 19.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla insanlar evlerinde daha fazla zaman geçirmeye başladı. Eskişehir’de il merkezinde yaşayan insanlar ise bu durumu fırsata çevirdi. Şehir merkezinde yaşanan otopark probleminden dolayı araç sahipleri, araçlarını kaldırımlara ve yaya yollarına bıraktı. Kısıtlama harici saatler içerisinde araç girişinin yasak olduğu cadde ve sokaklar, araçlara kaldı.

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