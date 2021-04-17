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Meteorolojiden Eskişehir bölge için ‘toz taşınımı’ uyarısı

İHA

Meteorolojiden Eskişehir bölge için ‘toz taşınımı’ uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir’in de yer aldığı bölge için gece saatlerinden itibaren "toz taşınımı" uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik İl genelinde “toz taşınımı” beklendiği belirtildi. Bu gece saat 00.00’da başlayarak yarın akşam 21.00’a kadar devam edeceği söylenen “toz taşınımı” olayının olası riskleri arasında görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar olabileceği aktarıldı. Oluşması muhtemel bu risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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