Çalınan bisiklet sahibine teslim edildi

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Eskişehir'de yaşlı bir kadının bisikletini çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın kömürlüğünden bisiklet çalınması olayını çözmeye yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen A.K., saklandığı evde çaldığı bisikletle birlikte yakalandı.

Bisiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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