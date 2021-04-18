Yunus Emre konulu uluslararası etkinlikte Eskişehirli resim öğretmeni ödüle layık görüldü

Dünya genelinde sanatçıların katıldığı Uluslararası Online Yunus Emre Resim Sergisi'nde, önceki yıllarda Eskişehir’de de görev yapan resim öğretmeni Hasan Çağlayan’ın eseri ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre'yi anma etkinliği kapsamında uluslararası düzeyde online resimheykel sergisi düzenledi. Sergiye dünyanın bir çok ülkesinden 175 sanatçının online olarak katıldı. Yunus Emre konulu, uluslararası sergiye katılan eserlerin arasından geçmişte Eskişehir’de 15 yıl resim öğretmeni olarak görev yapmış, aynı zamanda sanatçı olan ressam Hasan Çağlayan’ın eseri Sergi Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Aldığı ödül hakkında konuşan sanatçı Çağlayan, onlarca sanatçı arasından eserinin onur ödüle layık görülmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Eskişehir’de görev yaptığı 15 yıllık süre zarfında çok önemli birikimler elde ettiğini ve bunun da eserini hayata geçirmekte önemli bir etken olduğunu belirten Çağlayan, "Şimdiye kadar birçok ödül aldım. Yalnız bu ödül aldığım ödüller arasında en anlamlılarından birisi. Yunus Emre gibi geçmişte insanlara yol gösteren, manevi yönü kuvvetli olan bir şahsiyeti konu edinen bir yarışama da Yunus Emre’nin 'sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz' sözünü konu alarak yaptığım çalışma ile ödül almak gurur verici” diye konuştu.

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