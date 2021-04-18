Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan vatandaşlara davulcudan moral

Eskişehir’de Ramazan davulcusu Serkan Döndür, bu kez sahurda çalmak yerine sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan vatandaşlar için çaldı.

Eskişehir’in Bağlar Mahallesi'nde Ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak için geceleri davul çalan Serkan Döndür, bu kez hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında gündüz vatandaşlara moral olsun diye davul çaldı. 2 gündür sokağa çıkamayan vatandaşlar, davulun ritmiyle birlikte stres attı. Balkonlarına çıkan vatandaşlar, bahşiş vermeyi de ihmal etmedi.

13 yaşından beri davul çaldığını ve işini severek yaptığını söyleyen Döndür, “Pandemiden dolayı insanlar bunalımda. Bende sokağa çıkma yasağında evde oturan vatandaşlara moral olsun diye ve bahşiş toplamak için çalıyorum. Pandemi müzisyenleri çok mağdur etti ve iş yapamaz olduk. Biz de evimize ekmek götürmek için ve sevdiğimiz için çalıyoruz. Sağ olsunlar vatandaşlarımız bahşişlerini balkonlardan bile atıyor. İnsanlarımız bahşiş versin ya da vermesin biz işimizi severek yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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