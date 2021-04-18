Kısıtlamada evlere giderek uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de koronavirüs tedbirleri kapsamında akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evlere giderek uyuşturucu hap sattığı tespit edilen Kürşat A., polis tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlere uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kimliği tespit edilen Kürşat A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 515 uyuşturucu hap, 115,66 gram bonzai, 3,86 gram toz esrar, 3,49 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan Kürşat A., çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu madde ticareti´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı operasyon kapsamında uyuşturucu kullandığı belirlenen 4 kişi hakkında da `uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak´ suçlarından adli soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-18 18:05:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.