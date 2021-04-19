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Odunpazarı’nda 15’inci halk merkezi Gündoğdu Mahallesi’ne yapılacak

İHA

Odunpazarı’nda 15’inci halk merkezi Gündoğdu Mahallesi’ne yapılacak

Odunpazarı Belediyesi, 15’inci Halk Merkezi’ni Gündoğdu Mahallesi’ne açacak. Hazırlıkları devam eden Gündoğdu Halk Merkezi’ni gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalışmaları yerinde inceledi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde hemşerilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Bugüne kadar 13 farklı mahallede 14 halk merkezi açan Odunpazarı Belediyesi, 15’inci Halk Merkezini Gündoğdu Mahallesi’nde açmaya hazırlanıyor.
Halk merkezi hazırlıklarını yerinde görmek için Gündoğdu Mahallesi’ne giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalışmaları devam eden Gündoğdu Halk Merkezini gezdi. Çalışmaları yakından inceleyen Başkan Kurt, yetkililerden bilgi aldı. Gündoğdu Halk Merkezi’nin çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılacağını belirten Başkan Kurt, yerel seçimler öncesinde hemşerilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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