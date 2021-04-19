Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İzmir, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 3 zanlı Eskişehir’de saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin sözleşmesi feshedilen üsteğmen, diğer ikisinin askeri okuldan ilişikleri kesilen kişiler olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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