Eskişehir- Bilecik- Kütahya üçgeninde vaka artış hızında yavaşlama görüldü

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık risk haritasında birbirlerine komşu olan Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te, kısmi yasaklarla birlikte vaka artış hızında yavaşlama görüldü.
İçişleri Bakanlığı´nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan `kısmi kapanma´ nedeniyle Eskişehir, Kütahya ve Bilecik üçgeninde vaka sayıları düştü. Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık risk haritasında 27 Mart2 Nisan tarihleri arasında 100 binde 358.90 olan vaka sayısı 39 Nisan tarihleri arasında ise 524,85´e yükseldi. Açıklanan 1016 Nisan haftalık risk haritasında ise bu oran 605,15´e çıktı. Kentte 3 haftalık oranlara bakıldığındı vaka artış hızında yavaşlama olduğu görüldü.
Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte vaka artışı endişe yaratırken, günlük pozitif vaka sayısı ise 850´nin üzerine çıktı. Bakanlığın günlük şehir tablosuna göre Eskişehir´de PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 7 bin 231´i aşarken, koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi´nde 29´u entübe, 127´si yoğun bakım olmak üzere 695 hasta, halen Covid-19 servislerinde tedavi görüyor.
4 GÜNDE 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Koronavirüsün ortaya çıktığı geçen yılın Mart ayından bu yana Eskişehir´de, 561 bin 46 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 76 bin 341 kişinin sonucu pozitif çıktı, 68 bin 270 kişi ise koronavirüsü atlatarak iyileşti. Koronavirüs nedeniyle 13´ü son 4 günde olmak üzere 840 kişi hayatını kaybetti.
HARİTALAR TAMAMEN KIZARDI
Risk oranlarında 100 bin nüfusta 600 oran seviyesini aşan 10 şehir arasında yer alan Eskişehir´de vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamının 'düşük risk' anlamına gelen `mavi´ renkle gösterildiği harita, son 1 ayda artan vaka sayısının ardından tamamen kırmızıya boyandı.
Yaklaşık 220 bin nüfusa sahip Bilecik´te de 27 Mart2 Nisan´da 100 binde 340.62 olan vaka sayısı 39 Nisan tarihleri arasında 480,53´e, son açıklanan risk haritasında ise 494,25´e ulaştı.
Kütahya´da ise 27 MartNisan tarihleri arasında 100 bin de 190.57 olan vaka sayısı 39 Nisan tarihleri arasında 280,57´ye 1016 Nisan tarihleri arasında ise 375,77´ye çıktı.
Bilecik ve Kütahya´daki artışlar da haritaya yansıdı. İki şehirde de daha önce `mavi´ olan kısımlar kırmızıya büründüDHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-04-19 16:27:07
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