Göçmen kuşlar için yemleme çalışması yapıldı Olumsuz hava şartları nedeniyle yere inen kuşlara yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapmak zorunda kalan göçmen kuşlar için yemleme çalışması yaptı.

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları, bahar göçü ortasında olan kuşları etkiledi. Zor koşullar nedeniyle uçmakta zorlanan kuşlar, güzergahlarında yer alan bölgelere iniş yapmak zorunda kaldı. Göçmen kuşların yoğun görüldüğü alanlarda Eskişehir DKMP ekipleri tarafından yemleme çalışması yapıldı.

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