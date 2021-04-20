Odunpazarı’ndan 23 Nisan temalı dijital resim sergisi

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında, ‘dijital resim sergisi’ düzenleyecek. Çağdaş Sanatlar Galerisi tarafından gerçekleştirilecek olan resim sergisinde, tema “23 Nisan” olacak.
Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, koronavirüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan çocukların çizdiği resimlerden oluşturduğu ‘dijital resim sergisine devam ediyor. Dijital resim sergisinin teması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olacak.
Sergiye katılmak isteyen çocuklar çizdikleri resimleri, isim, soyisim ve resim ismiyle birlikte Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin sosyal medya hesapları üzerinden göndermesi yeterli olacak. Sergi 23 Nisan Günü Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi sayfasında yayınlanacaktır.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.