Eskişehir'de nesli tükenen kuşlar gözlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü (DKMP), nesli tehlikede olan kuşlarla ilgili çalışma yaptı.

DKMP ekibi Eskişehir Balıkdamı Sulak Alanı ve Kavuncu göletinde, Doğa Araştırmaları Derneği ile birlikte çalışma yürüttü. DKMP Alpu Şefi Zeki Işın ve beraberindeki ekip, önce alanda bir doğa yürüyüşü yaptı. Daha sonra bölgedeki kuşlara yönelik çalışma yapan ekip, nesli tehlike altındaki kuş türlerini gözlemledi. Bölgedeki diğer kuşlara yönelik de çalışma yapan 5 kişilik ekip, gözlemlenen kuşlar hakkındaki bilgileri ilgili birime aktardı. DKMP ise nesli tükenmekte olan kuşların korunması ile ilgili çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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