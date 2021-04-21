Eskişehir'de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı

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Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Odunpazarı ilçesinde park halindeki otomobilden teyp çalan 2 kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi´nde oturan Kaan İlçin, sabah işe gitmek için otomobilinin yanına gittiğinde, teybinin çalındığını fark etti. Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçin, 2 şüphelinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat 04.30 sıralarında, 5 dakikada otomobilin kapısını açıp, teybi çaldıktan sonra kaçtığını gördü. İhbar üzerine polis ekiplerince otomobilde parmak izi araştırması yapıldı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Yusuf K. ile Sezer Y.'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU

2021-04-21 12:38:53



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