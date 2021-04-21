Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık koordinesinde, FETÖ/PDY'nin içerisindeki kopmaları önlemek amacıyla örgüt üyelerine maddi destek sağlayan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin moral, motivasyonunu yüksek tutmak adına çalışmalar yapan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 7 şüpheli kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen cep telefonları ve diğer dijital materyaller incelemeye alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-21 14:01:35



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