Kaplarda naftalin görünce mahkemeye başvurdu Kapısının önüne sokak kedileri için koyduğu su ve mama kaplarına komşuları naftalin atan hayvansever mahkemeye başvurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaplarda naftalin görünce mahkemeye başvurdu Kapısının önüne sokak kedileri için koyduğu su ve mama kaplarına komşuları naftalin atan hayvansever mahkemeye başvurdu

İHA

Kaplarda naftalin görünce mahkemeye başvurdu Kapısının önüne sokak kedileri için koyduğu su ve mama kaplarına komşuları naftalin atan hayvansever mahkemeye başvurdu

Eskişehir’de yaşadığı binanın önünde sokak kedilerini besleyen hayvansever, komşusunun kendisini tehdit ettiğini ve kedileri zehirlemek amacıyla mama ve su kaplarının içerisine naftalin koyduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde ikamet eden Tülin Mirza, oturduğu apartmanın kapısının önüne kediler için mama ve su koydu. İddiaya göre kedilerin orada yoğunluk oluşturmasından rahatsız olan komşuları, kedilerin arabalarını kirlettiğini gerekçe göstererek Mirza'yı tehdit etti. Tehditlere kulak asmayarak kedileri beslemeye devam eden Mirza, bir gün kapı önüne bıraktığı mama ve su kaplarının içerisine naftalin konduğunu fark etti. Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Mancahane grubunun da desteğini alan hayvansever, kendisini tehdit eden ve kedilerin mamasu kaplarına naftalin koyarak onları zehirlemeye teşebbüs eden komşuları hakkında mahkemeye başvurdu.

“Mama ve sulara naftalin döktüler”
Tülin Mirza, oturduğu mahallede büyüdüğünü ve yıllardır gönüllü olarak kedi ve köpekleri beslediğini söyledi. Komşusunun arabalarına zarar verdikleri gerekçesiyle sokak kedilerini beslemesini istemediğini, ‘Kedileri al git evinde besle’ gibi sözler söylediğini belirten Mirza, “Ben bu sokakta, bu mahallede büyüdüm ve kendi sokağımın, kendi mahallemin kedilerini ve köpeklerini besliyorum. Buradan kovuyorlar, ‘Kedileri al git evinde besle’ gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar. Polis çağırdılar olmadı, çünkü polis bir şey yapamıyor. En sonunda mama ve sulara naftalin döktüler, mahkemelik olduk. Ben kendi çapımda gönüllü olarak 13 yıldır mahallemin kedilerini besliyorum” diye konuştu.

“Amaçları kedileri öldürmek”
Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Mancahane grubundan yerel hayvan koruma görevlisi Nuray Rüzgâr, naftalinleri gördüğünü ve ardından polise haber verdiğini söyledi. Arkadaşı için endişeli olduğunu belirten Rüzgâr, şunları kaydetti:
“Arkadaşımı ‘mama koyma’ diye tehdit ediyorlar. Biz hayvanların da, arkadaşımın da can güvenliğinden endişeliyiz. Hepsini öldüreceklerinden korkuyoruz. Amaçları kedileri öldürmek. Naftalin, bildiğiniz gibi bir zehir. Resmen hayvanları zehirleyip öldürecekler, yok edecekler. Ben görüp arkadaşlara haber verdim, polis çağırdık. Olay yeri inceleme geldi, numuneler alıp gitti. Şu anda mahkemeden haber bekliyoruz. Naftalinleri de incelemeye aldılar, onlardan da haber bekliyoruz. Arkadaşımızın sonuna kadar arkasındayız.”

“Kimse sokaklarda hayvan yaşamayacak diyemez, deme hakkına da sahip değildir”
Hayvan koruma görevlisi Jale Tınaztepe de, “Binanın önündeki iki arabanın sahibi, karısıyla birlikte gelerek tehdit etmeye başladı. Yöneticisi geldi aynı şekilde. Aradan bir hafta, 10 gün geçti, mamalarına, sularına naftalin koyuldu. 2530 tane kedi vardı, şimdi bu sayı 45 tane. Diğer şahıslar da ‘Siz benim kim olduğumuzu biliyor musunuz’ diye konuşuyor. Yöneticinin söylediği, ‘O yaşlı bir adam, akli dengesi yerinde değil, bir tane vursa öldürür, daha sonra ne olur?’ Herkes hakkını ve haddini bilecek. Tülin, hayvanlara mama veriyor. Elinden geldiğince kimsenin hakkına girmeden, laf söylemeden hayvanlara yardım etmeye çalışıyor. Eğer arabaları bu kadar değerliyse branda geçirebilir, kendi garajına veya özel bir garaja çekebilir ama sokaklar hayvanlarındır. Kimse sokaklarda hayvan yaşamayacak diyemez, deme hakkına da sahip değildir. 5199 sayılı Kanun'u okumalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal mesafesiz sokak alışverişi Küçük bitpazarında yere serilen ambalajsız ürünler korona virüsü unutturdu
YEREL HABERLER Sosyal mesafesiz sokak alışverişi Küçük bitpazarında ...
Tepebaşı’nın iklim politikaları anlatıldı
YEREL HABERLER Tepebaşı’nın iklim politikaları anlatıldı
İnönü Belediyesi larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi larva ilaçlama çalışmalarını ...
At arabasındaki 13 sıva iskelesi ayağına polis el koydu
YEREL HABERLER At arabasındaki 13 sıva iskelesi ayağına polis el ...
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Virajı alamadı, karşı şeride geçerek yan yattı
YEREL HABERLER Virajı alamadı, karşı şeride geçerek yan yattı
Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Otomobilin devirdiği direğe, karşı yöndeki otobüs ile otomobil çarptı
YEREL HABERLER Otomobilin devirdiği direğe, karşı yöndeki otobüs ile ...
Çevre yolunda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Tır ile çarpışan otomobilin devirdiği aydınlatma direğine 2 araç daha çarptı
YEREL HABERLER Çevre yolunda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi ...
Sokak müzisyenlerine zabıta engeli
YEREL HABERLER Sokak müzisyenlerine zabıta engeli
Vatandaş zaman kaybetmekten kurtuldu
YEREL HABERLER Vatandaş zaman kaybetmekten kurtuldu
Doktorlar koronavirüs pandemisinin kitabını yazdı
YEREL HABERLER Doktorlar koronavirüs pandemisinin kitabını yazdı
Eskişehir'de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli ...
Hırsızlık şüphelilerinden güldüren soru 3 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelilerinden güldüren soru 3 ayrı ...
Tedbirlere her zamankinden daha çok sarılmamız gerekiyor Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya: "Sürdürülebilir bir normalleşme için toplumumuzun tüm kesimleri elinden geleni yapmak zorundadır"
YEREL HABERLER Tedbirlere her zamankinden daha çok sarılmamız ...
Hayvan sahiplerine 271 bin lira hastalık tazminatı ödendi
YEREL HABERLER Hayvan sahiplerine 271 bin lira hastalık tazminatı ...
İlk yerli ve milli gemisavar füze motoru, 40 milyon dolarlık katkı sağlayacak
YEREL HABERLER İlk yerli ve milli gemisavar füze motoru, 40 milyon ...
Yaptıkları çalışmalarla köylerinin çehresini değiştirdiler
YEREL HABERLER Yaptıkları çalışmalarla köylerinin çehresini ...
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve ...
Sünnet için doğru adres 'üroloji'dir Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Gül: "Sünneti doğumdan sonra ilk bir ayda önerilmiyor, sünnet için 2 ay ile 12 ay arası uygundur"
YEREL HABERLER Sünnet için doğru adres 'üroloji'dir Eskişehir Özel ...
Kemik sağlığınızı korumak için risk faktörlerine dikkat edin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Berrin Akpınar: “Osteoporozdan korunmak için çocukluk çağından itibaren dengeli beslenmek gerekir”
YEREL HABERLER Kemik sağlığınızı korumak için risk faktörlerine ...
Bunu yaptırmayanlara 10 bin TL ceza Evcil köpeklere 2021 yılı, kedi ve gelinciklere ise 2022 yılı sonuna kadar mikroçip takma zorunluluğu getirildi Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Hem aidiyet hem de sokak hayvanlarının artışının önlenmesi açısından çok önemli”
YEREL HABERLER Bunu yaptırmayanlara 10 bin TL ceza Evcil köpeklere ...
Eskişehir'de nesli tükenen kuşlar gözlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de nesli tükenen kuşlar gözlendi
Eskişehirli koleksiyoncunun kaplumbağa araba sevgisi Sevdiği arabanın jant kapağından oyuncağına kadar biriktiriyor
YEREL HABERLER Eskişehirli koleksiyoncunun kaplumbağa araba ...