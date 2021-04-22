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Binlerce ciltten oluşan gazete arşivi geçmişe ışık tutuyor Yarım asırlık gazeteler araştırmacıları geçmişe götürüyor Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Güven Tunçel: “50 yıl önceki bir haberi bugünkülerle kıyaslayabiliyorsunuz”

İHA

Binlerce ciltten oluşan gazete arşivi geçmişe ışık tutuyor Yarım asırlık gazeteler araştırmacıları geçmişe götürüyor Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Güven Tunçel: “50 yıl önceki bir haberi bugünkülerle kıyaslayabiliyorsunuz”

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinin içerisinde binlerce ciltten oluşan gazete arşivi, yazılı basın tarihinin geçmişine ve eski dönemlere ışık tutuyor.
Anadolu Üniversitesi, binlerce kitabın yer aldığı kütüphanesinde farklı bir bölüm oluşturarak gazete arşivi hazırladı. Yaklaşık 78 farklı kuruluşa ait eski ve yakın zamanlı gazete sayıları bir araya getirilerek tarihlerine göre bölümlere ayrıldı. Ulusal ve uluslararası birçok gazete ciltlerinin yer aldığı arşiv sayesinde geçmişten bugüne yazılı basın tarihi ve ülke gündemleri hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Toplamda 6 bin 843 cildin yer aldığı arşivin en eski gazetesi ise 1952 yılına ait sayfalarıyla raflardaki yerini koruyor. Yarım asrı geride bırakan tarihi sayfalar, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

“Tez ve makale araştırmacıları daha fazla kullanıyor”
Kütüphanede yer alan gazete arşivi hakkında bilgiler veren Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Güven Tunçel, ciltleme işleminin yapılması için bir yıl içerisinde çıkan bütün gazete sayılarının tamamlanması gerektiğini belirtti. Arşivde çok eski gazetelerin yer aldığın vurgulayan Tunçel, “Biz gazetelerde genellikle sayı bütünlüğünü arıyoruz. Bir yıl içerisinde 1 Ocak’tan başlayıp 31 Aralık tarihine kadar giden o yıl çıkmış gazetelerin bütün ekleri ve içeriğini tamamladıktan sonra ciltleme işlemine sokuyoruz. Burada önemli olan kullanıcıların, o gazete arşivinde ya da ekinde herhangi bir haberi bulabilmesi ve bunları araştırmalarında kullanabilmesi. Burada bir sistemimiz de var. Onun aracılığıyla kişiler hangi gazeteyi veya yılı arıyorlarsa tespit edilip kat çalışanlarının da yardımıyla aradıkları içeriği bulma şansları oluyor. Bundan 4050 sene öncesinin gazetesinden bir haberi bugünkülerle kıyaslayabiliyorlar. Bu da doğal olarak insanları sevindiriyor. Özellikle de tez, makale yazan araştırmacıların kullanımı daha fazla oluyor gazete arşivini. Biz de onlara faydalı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaşayan bir bellek var burada”
Arşivde araştırma yapmak amacıyla Eskişehir’e gelen doktora öğrencisi Akın Tunç, geçmişteki olaylar hakkında merak edilen her şeyin rahatlıkla bulunabileceğini söyledi. Gazete arşivini yaşayan bir bellek olarak tanımlayan Tunç, “Ben böyle bir arşivin baş bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Kendim Antalya’da ikamet ediyorum ve sırf bu arşiv için Eskişehir’e geldim. Bir araştırmam var ve eski gazeteleri taramam gerekiyordu. Ben de burada başladım. Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Rahat bir çalışma ortamımız da var. Geçmişe gidebiliyoruz ve telefonlarımızla kayıt altına alarak saklayabiliyoruz. Tarayıcıdan da taratabiliyoruz. Yaşayan bir bellek var burada” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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