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Sezonu bitiren balıkçılar başka iş arayışında Tezgâhlarını ikiye bölen Eskişehir’deki balıkçılar, bir yanda tatlı su balıkları, diğer yanda sebze meyve satacak Geçimlerini temin etmek için yaz sezonunda balık, sebzeyi ve meyve işini bir arada yürütmeye çalışıyorlar

İHA

Sezonu bitiren balıkçılar başka iş arayışında Tezgâhlarını ikiye bölen Eskişehir’deki balıkçılar, bir yanda tatlı su balıkları, diğer yanda sebze meyve satacak Geçimlerini temin etmek için yaz sezonunda balık, sebzeyi ve meyve işini bir arada yürütmeye çalışıyorlar

1 Eylül tarihinde başlayan sezonları 15 Nisan tarihinde son bulan balıkçılar, tezgâhlarını ikiye bölüp bir yanda balıkçılığa, diğer yanda ise manav olarak işlerine devam etmeye hazırlanıyor.
20202021 yılı balık sezonu sona erdi. Korona virüs gölgesinde geçen sezonda yoğun ilgi gören balıkçılar, şimdi ise ana işi olan balıkçılığın yanı sıra başka işlere yöneliyor. Eskişehir’deki balıkçılar, sezon boyunca balıklarla dolan tezgâhlarını artık ikiye böldü. Bir yandan yaz mevsiminde çıkan tatlı su balıklarını satmayı hedefleyen balıkçılar; tezgahın diğer yanını ise sebze, meyve gibi ürünler için hazırladı.

“Başka bir şeyler arayışına girdik”
Balıkçı Selahattin Arslanbenzer, sezonun kapanmasından sonraki günlerde neler yapacağını anlattı. Arslanbenzer, “Nisanın 15’inde avlanma yasağına girildiği için büyük gemileri karaya çektiler. Şu anda küçük kayıklarla birlikte ufak tefek de olsa balık tezgâhları devam etmektedir. Ama bu balıkçılara yetmiyor. Çünkü günlük az satıldığı için başka bir şeyler arayışına girdik. Mesela meyve, sebze gibi ürünleri satacağız. Yaz sezonunda balığı, sebzeyi ve meyveyi bir arada yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Geçtiğimiz sezon balıklar çok pahalıydı”
Dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle kısıtlamalar gölgesinde geçen sezonu değerlendiren Arslanbenzer, balıkların pahalıya satıldığı söyledi. Balıkçı Arslanbenzer, “Balık sezonu açıldığı zaman çok güzel bir beklentimiz vardı. Hamsinin, palamudun o zamanlarda çok çıktığını ve bu şekilde devam edeceğini düşünürken palamut balığı bir ay geçmeden kesti. Hamsi balığı da azalmaya başladı. Balıkta altın yılını yaşayamadık. Balık bu sene çok pahalıydı. Korona virüs nedeniyle millet bir panik halindeydi. Sanki yiyecek bulamayacakmış gibi saldırıyorlardı. Bu sebepten dolayı satış iki katına çıkmıştı. Geçen seneki satışlardan yasak olmasına rağmen yasağın başladığı tarihten itibaren güzel işler de yaptık. Ama bu sene millet eskisi gibi saldırmıyor. Bundan dolayı şu anda yüzde 50, yüzde 60 işlerimiz düştü” şeklinde konuştu.

“Büyük rağbet olmaz ama yine de balıklar satılacak”
Eskişehir Çarşı Balık Pazarında bulunan diğer bir balıkçı Muharrem Şahin ise şunları söyledi:
“Şimdi tezgâhlarımızı ikiye böldük. Bundan sonra balığın yanında meyvede satacağız. Nisandan eylüle kadar meyve satarız. Erik, kiraz, çilek, karpuz, kavun, domates ve biber gibi balığımızın yanında bu ürünleri satarız. Bunun yanı sıra tatlı su balıklarımız ve deniz balıklarımız da gelir. Balığa da bir yandan devam ederiz. Balığa kışınki gibi büyük rağbet olmaz ama yine de tezgâhımızda çeşitli balığımız bulunur. Fiyatlarda biraz oynama olur. Sezon bittiği ve büyük kayıklar çekildiği için fiyatlarda yükselme olur. Korona virüs çıktığı zaman insanlar balığa çok talep gösterdiler. Yazın bile olsa vatandaşımız balık yiyorlardı. Ama şu an biraz yavaşlamış durumda.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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