Eğitim Fakültesinde 'Kalite ve Akreditasyon' konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından “Kalite ve Akreditasyon” konulu çevrim içi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Öğretmen eğitimi programları geliştirme çalışmalarında kalite, akreditasyon, ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerinin ele alındığı toplantıya, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Eğitim Fakültesi bölüm ve anabilim dalı başkanları ile davetli konuşmacı olarak, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk katıldı. Toplantıda akredite edilen programlarda güncellemelerin yapılacağı ve yeni akreditasyon süreçlerinin başlayacağı dile getirildi.



“Yeni program geliştirme sürecinde paydaşların iş birliği çok önemli”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, “Eğitim Fakültelerimizde başlayacak olan yeni program geliştirme sürecinde paydaşların iş birliği çok önemli. Bu sebeple akredite edilen programlar dahil programlarda kimi güncellemeler yapılacak ve yeni akreditasyon süreçleri başlayacak. Umarım tüm yenilikler hem fakültemize hem de öğrencilerimize güzel katkılar sağlar” ifadelerini kullandı.



Uluslararası akreditasyon kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve üyelik konuları ele alındı

Konuşmasına EPDAD’ı tanıtarak başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk ise derneklerinde yapılan akreditasyon çalışmaları, uluslararası akreditasyon kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve üyelik konularında bilgilendirmelerde bulundu. Öztürk, ayrıca, “EPDAD ve Öğretmenlik Eğitimi Programları Akreditasyon Çalışmaları”, “EPDAD Öğretmen Eğitimi Lisans Programları Standartlarının Güncellenmesi”, “YÖK’ün Yetki Devrinden Sonra Öğretmen Eğitimi Lisans Programlarının Geliştirilmesi ve EPDAD” başlıkları kapsamında YÖK’ün 20 Ağustos 2020 tarihinde öğretmen eğitimi programlarını geliştirme yetkisini eğitim fakültelerine devrettikten sonra neler yapılması gerektiğine değindi. Öztürk konuşmasının devamında, öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Alan Yeterlikleri” konularında dikkat edilmesi gereken üç ulusal referans noktasını da ele aldı. Öztürk, bunlara ek olarak AKTS, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları, yatay ve dikey geçiş gibi konuların da program geliştirme sürecinde dikkate alınması gerektiğini belirtti.

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