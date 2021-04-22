Prof. Dr. Aydemir, doğum, bebek bakımı ve emzirme üzerine merak edilenleri anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Aydemir, Covid19 pandemisi döneminde yeni doğan sağlığı konusunda yaptığı açıklama ile doğum, bebek bakımı ve emzirme hakkında merak edilenleri anlattı.

Çocuklarda kronik sağlık sorunlarının daha az görülmesi ve Covid19’un hem daha az hem de hafif seyirli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özge Aydemir, yeni doğan bebekler hakkında bilgiler de verdi. Aydemir, “Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart 2020’de tüm dünyayı tehdit eden bir pandemi haline geldiğini ilan ettiği Covid19 enfeksiyonu, orta yaş ve üzeri erişkinlerde daha ağır klinikle ölümcül seyretmektedir. Çocuklarda kronik sağlık sorunlarının daha az oluşu, bağışıklık sistemi ve virüsün vücuda girişinde rol oynayan reseptörlerindeki farklılıklar nedeniyle Covid19 enfeksiyonu daha az görülmekte ve hastalık hafif seyirli olmaktadır” ifadelerini kullandı.



“Yeni doğan dönemi çocukluk çağının en hassas dönemi”

Annenin hamileliği sırasında geçirdiği enfeksiyonlar nedeniyle yeni doğan bebeklerin yüksek risk altında olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özge Aydemir, hamilelik sırasında annenin geçirdiği enfeksiyonların da çocuğu etkileyebildiğini söyledi. Aydemir sözlerine şöyle devam etti:

“Yaşamın ilk 28 gününü kapsayan yeni doğan dönemi çocukluk çağının en hassas dönemi olarak kabul edilmektedir. Yeni doğan bebekler özellikle de prematüreler bağışıklık sistemleri henüz olgunlaşmadığı için enfeksiyonlar açısından yüksek risk altındadır. Annenin gebeliği sırasında geçirdiği enfeksiyonlar da bebeği çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Enfeksiyonların bebek üzerine etkileri gebeliğin hangi evresinde geçirildiğine göre değişkenlik gösterir. Gebeliğin ilk üç ayında geçirilen enfeksiyonlar düşük, doğumsal anomaliler ve anne karnında büyümenin yavaşlamasına yol açarken son aylarda geçirilen enfeksiyonlar bebekte aktif enfeksiyon bulguları ile karşımıza gelebilir. Ayrıca doğum sırasında annenin vücut sıvıları ile temas ve doğum sonrası anne ile yakın temas halinde olmaları nedeniyle yeni doğanların annelerinin geçirdiği enfeksiyonlardan etkilenme potansiyelleri yüksektir.”

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