Beylikova’da dezenfektan dağıtımı yapıldı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde “Beylikova’yı Mikroorganizmalardan Dezenfektan Üreterek Arındırıyoruz” projesi kapsamında dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Dezenfektanlar Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Bülent Acar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Uygun’un katılımıyla projede görevli teknik personeller ile “Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Bölümü” öğrencileri tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara verildi.

Beylikova Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı’nın finansman desteği ile hazırlanan projeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi teknik destek sağladı. Bir yıldan uzun süredir devam eden korona virüs (covid19) salgını nedeniyle hijyen ürünlerine olan talebin fazlalaşması neticesinde üreticilerin, yetiştiricilerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak amacıyla hazırlanan proje ile dağıtılan bin 500 adet el dezenfektanı ve 300 adet 5 kilogramlık barınak dezenfektanı ilçe sakinleri tarafından yoğun taleple karşılandı.

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