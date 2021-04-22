Firari FETÖ üyesi Eskişehir’de yakalandı

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası verilen firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan K.'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen eski 4. sınıf emniyet müdürü Ayhan K., saklandığı evde gözaltına alındı.

Hükümlü Ayhan K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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