Tepebaşı’nın çocuklarından 23 Nisan’a özel klip

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde eğitim gören çocuklar, online ortamda bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla klip hazırladı.

Tepebaşı Belediyesi’nin 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde müzik eğitimleri online olarak sürüyor. Pandemi sürecinde de eğitimlerinden kopmamanın mutluluğunu yaşayan 10 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir klip hazırladı. Gitarları, piyanoları ve orglarını alarak online ortamda bir araya gelen çocuklar, şarkıları hep birlikte seslendirdi.

Çocukların hazırladıkları klibe ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan diğer videolara, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından ulaşılabiliyor.

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