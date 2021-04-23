Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı ‘Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliğinin’ yalan olduğu böyle kanıtlandı Adnan Menderes gözaltına alınırken şahit olan 88 yaşındaki gazeteci Rıdvan Uysal: “Eskişehir’de askerler Başbakan Menderes'e arkasını döndü” “Kütahya’ya 15 kilometre kala uçaklar üzerimizde dalış yapmaya başladı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı ‘Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliğinin’ yalan olduğu böyle kanıtlandı Adnan Menderes gözaltına alınırken şahit olan 88 yaşındaki gazeteci Rıdvan Uysal: “Eskişehir’de askerler Başbakan Menderes'e arkasını döndü” “Kütahya’ya 15 kilometre kala uçaklar üzerimizde dalış yapmaya başladı"

İHA

Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı ‘Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliğinin’ yalan olduğu böyle kanıtlandı Adnan Menderes gözaltına alınırken şahit olan 88 yaşındaki gazeteci Rıdvan Uysal: “Eskişehir’de askerler Başbakan Menderes'e arkasını döndü” “Kütahya’ya 15 kilometre kala uçaklar üzerimizde dalış yapmaya başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü grup toplantısında belirtmiş olduğu Tuğgeneral Bedii Kireçtepe tarafından yayınlanan tebliğle Adnan Menderes ve arkadaşlarının yakalanması ile ilgili süreci yaşayan ve o günü anlatan 88 yaşındaki gazeteci Rıdvan Uysal, “EskişehirKütahya karayolunda bizi durdurdular. Daha sonra bizi Kütahya’dan Eskişehir’e iki uçakla getirdiler. Anadan doğma soydular” dedi.
Gazeteci Rıdvan Uysal; Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Engin Altay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sonunu Adnan Menderes'e benzetmesinin ardından ortaya çıkan ‘Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliğinde’ yazılanların yalan olduğu açıkladı. Olay tarihinde aynı konvoyda yer alan ve yaşayan tek gerçek şahit olan Uysal, "Adnan Menderes EskişehirKütahya karayolunda vatandaşlarla Kütahya’da buluşmak için gittiği sırada yakalandı. Adnan Menderes’in Eskişehir’e gelişini ve Kütahya’ya giderken gözaltına alınmasını geçmiş yıllarda yazmış olduğu kitabımda da anlatmıştım" dedi.

“Eskişehir’de askerler Başbakan Menderese arkasını döndü”
Eski Başbakanlardan Adnan Menderesin son kez Eskişehir’e geldiği günü anlatan 68 yıllık Gazeteci Rıdvan Uysal, “Adnan Menderes Ankara’dan Kütahya’ya gidiyordu. Uçağı Eskişehir 1’inci Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı’na indi. Biz de gazeteciler olarak konvoyla gittik. Uçak piste indi ve karşılama alanına geldi. Uçak gelirken bir subay mangası karşılama yapmak için oraya dizildi. Adnan Menderes indikten sonra ‘merhaba asker’ dedi. Subaylar hepsi arkalarını döndüler. Adnan Menderes ve herkes şok oldu. Hiç bozuntuya vermedi. Açık bir arabaya bindi. Şeker fabrikasına geldik. Akşam saat 8’de yemeğe hepiniz davetlisiniz dediler. O saatte biz tekrar gittik. Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu da vardı. Çok kalabalıktı. Millet caddelere taşmıştı. Yemek devam ederken bir telefon geldi. Ben karşısında fotoğraf çekiyordum ve Adnan Menderes konuşurken bir anda yüzü kapkara kesildi. Ondan sonra ‘Ben Kütahya’ya gidiyorum’ dedi. Arayan Celal Bayardı. Adnan Menderes, Celal Bayar’a ‘Ben Kütahya’daki törenimi devam ettireceğim. Siz gereğini yaparsınız' dedi. Herkes yemek yerken 10 dakika sonra iptal edildi” dedi.

“Kütahya’ya 15 kilometre kala uçaklar üzerimizde dalış yapmaya başladı”
Başbakan Menderes’in Kütahya’ya gittiği sırada yaşadığı olayları ve gözaltına alınmalarını anlatan Uysal, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Giderken 'Yarın sabah vilayet meydanında konuşma yapacağım' dedi. Merdivenlerden çıktı konuşmasına başlayacakken ses kesildi. Mikrofonun kabloları kesilmiş. Konuşmasını mikrofonsuz yaptı. Arabalara bindik Kütahya’ya doğru yola çıktık. Kütahya’ya 15 kilometre kala büyük bir gürültü koptu. Uçaklar üstten dalış yapmaya başlayınca yerden kum taneleri kafalara çarpıyordu. Bir müddet sonra Kütahya ve Eskişehir’den askerler geldi. Adnan Menderes’i ayrı bir arabaya aldılar ve biz Kütahya’ya gittik. Orada bizi aradılar, fotoğraf makinelerimizi aldılar. Bizi anadan doğma soydular. Onu ve bizi farklı uçaklara bindirerek Hava Kuvvetleri Komutanlığına geldik. Onu Ankara’ya götürdüler. Bizi de sorguya aldılar ve gazeteci olduğumuzu söyledik. Beni serbest bıraktılar. Daha sonra şehir merkezine geldim. Hoparlörlerden sesler yükseliyordu. ‘Adnan Menderes 2 uçak dolusu altın, döviz ve parayla yakalandı ve kendisini Ankara’ya götürüyoruz’ diye anonslar geçiyordu. Şaka yok. İnsanları ite kaka kötü şekillere soktular. Zaten herkes korkuyordu. O dönemde şimdiki Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de gazeteciydi. Sakarya Gazetesi’nde çalışıyordu. Hem okuyordu, hem de yazı işleri müdürlüğü yapıyordu. Ama Kütahya’ya giderken Yılmaz yoktu. Yerel ve ulusal gazetelerin muhabirleri vardı sadece. Zaten bir gazeteci çoğu gazeteye haber geçiyordu. Ben gelip haberi yazdım ve İstanbul’a gönderdim. Uçakların geldiği fotoğrafları saklasaydım, bugün sadece bende olacaktı o görüntüler. Benden başka gazeteci yoktu oraya giden. Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu da aldılar. Ben bunun canlı şahidiyim.”
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de hatıralarında, çalıştığı Sakarya Gazetesi matbaasında bildiriyi bastıklarını belirtmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de 3 günlük kısıtlama öncesi sokaklar doldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de 3 günlük kısıtlama öncesi sokaklar doldu
Güneşli havayı gören su kenarı ve parklara koştu Sıcak hava Eskişehirlileri park ve bahçelere döktü
YEREL HABERLER Güneşli havayı gören su kenarı ve parklara ...
Tramvayda müzik sefası
YEREL HABERLER Tramvayda müzik sefası
Başkan Küpeli’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Küpeli’den 23 Nisan mesajı
Tepebaşı’nın çocuklarından 23 Nisan’a özel klip
YEREL HABERLER Tepebaşı’nın çocuklarından 23 Nisan’a özel klip
Firari FETÖ üyesi Eskişehir’de yakalandı
YEREL HABERLER Firari FETÖ üyesi Eskişehir’de yakalandı
Eskişehir’de 65 yaş üstü vatandaşlar güneşi selamladı
YEREL HABERLER Eskişehir’de 65 yaş üstü vatandaşlar güneşi selamladı
ESCEVDER ‘Çim adam’ dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı
YEREL HABERLER ESCEVDER ‘Çim adam’ dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı
İnönü’de hijyen ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de hijyen ve dezenfekte çalışmaları aralıksız ...
Afyonkarahisarlı çocuklar Osmangazi EDAŞ’ın resim ve şiir yarışmasında yarışacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başvurular başlıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı çocuklar Osmangazi EDAŞ’ın resim ve ...
Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına ...
Havacılar çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Havacılar çocukları sevindirdi
Banklara oturma yasağına ısrarla uymuyoruz Yer farklı, manzara aynı
YEREL HABERLER Banklara oturma yasağına ısrarla uymuyoruz Yer ...
Yağışların etkisiyle Sakarya Nehri kahverengine boyandı
YEREL HABERLER Yağışların etkisiyle Sakarya Nehri kahverengine ...
Beylikova’da dezenfektan dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Beylikova’da dezenfektan dağıtımı yapıldı
Prof. Dr. Aydemir, doğum, bebek bakımı ve emzirme üzerine merak edilenleri anlattı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydemir, doğum, bebek bakımı ve emzirme ...
Eğitim Fakültesinde 'Kalite ve Akreditasyon' konuşuldu
YEREL HABERLER Eğitim Fakültesinde 'Kalite ve Akreditasyon' ...
Sezonu bitiren balıkçılar başka iş arayışında Tezgâhlarını ikiye bölen Eskişehir’deki balıkçılar, bir yanda tatlı su balıkları, diğer yanda sebze meyve satacak Geçimlerini temin etmek için yaz sezonunda balık, sebzeyi ve meyve işini bir arada yürütmeye çalışıyorlar
YEREL HABERLER Sezonu bitiren balıkçılar başka iş ...
Binlerce ciltten oluşan gazete arşivi geçmişe ışık tutuyor Yarım asırlık gazeteler araştırmacıları geçmişe götürüyor Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Güven Tunçel: “50 yıl önceki bir haberi bugünkülerle kıyaslayabiliyorsunuz”
YEREL HABERLER Binlerce ciltten oluşan gazete arşivi geçmişe ışık ...
Türk mutfağını özleyen veganlara müjde Bu pide salonunda hayvansal ürün yok Türk mutfağını vegan beslenme biçimine uyarladılar Şanlıurfalı usta kızına uydu, yarım asırlık pide salonunu vegan restorana çevirdi 50 yıllık pide salonu vegan oldu
YEREL HABERLER Türk mutfağını özleyen veganlara müjde Bu pide ...
'Göğüs ağrısı olanların yarısı hastaneye başvuruyor, evde ölümler arttı'
YEREL HABERLER 'Göğüs ağrısı olanların yarısı hastaneye başvuruyor, ...
Kaplarda naftalin görünce mahkemeye başvurdu Kapısının önüne sokak kedileri için koyduğu su ve mama kaplarına komşuları naftalin atan hayvansever mahkemeye başvurdu
YEREL HABERLER Kaplarda naftalin görünce mahkemeye ...
Sosyal mesafesiz sokak alışverişi Küçük bitpazarında yere serilen ambalajsız ürünler korona virüsü unutturdu
YEREL HABERLER Sosyal mesafesiz sokak alışverişi Küçük bitpazarında ...
Tepebaşı’nın iklim politikaları anlatıldı
YEREL HABERLER Tepebaşı’nın iklim politikaları anlatıldı