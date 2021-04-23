Akaryakıt istasyonunda çocuklara 23 Nisan hediyesi

Eskişehir’de bir akaryakıt istasyonu, aileleriyle işletmeye gelen çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve oyuncak hediye etti.

EskişehirAnkara çevreyolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun işletmecisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların yüzlerini güldürmek istedi. Aileleriyle yolculuk yapan çocuklar istasyona geldiklerinde sürprizle karşılaştı. İstasyon çalışanları, çocuklara 23 Nisan sebebiyle oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti. Hediyelerini alan çocuklar mutluluklarını gizleyemedi. Akaryakıt istasyonu işletmecisi Yasin Özüdoğru 23 Nisan’ın çocuklara atfedilmesi açısından önemli bir bayram olduğunu belirterek, “Bayramlarımız toplumumuzun birliği ve beraberliği açısından çok önemli. Korona virüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Psikolojik olarak da çok yıprandık. Böyle bir etkinlik yaparak 23 Nisan’da çocuklarımızın yüzlerini güldürmek istedik” ifadelerini kullandı.

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