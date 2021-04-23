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Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi Minik öğrenciler bu yıl 23 Nisan'ı böyle kutladı Öğrencilere sürpriz yapan öğretmen Fatma Yılmaz: "Pandemi bu coşkuya engel olamazdı"

İHA

Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi Minik öğrenciler bu yıl 23 Nisan'ı böyle kutladı Öğrencilere sürpriz yapan öğretmen Fatma Yılmaz: "Pandemi bu coşkuya engel olamazdı"

Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, internet üzerinden işlenen dersler gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da online ortamda kutladı.
Korona virüs nedeniyle 1 yıldan fazla süredir okullarda dersler uzaktan, internet üzerinden devam ediyor. Uzaktan eğitimde boş kalan okullar, bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da sessiz kaldı. Bu yıl da minik öğrenciler bayramlarını okullarında değil, evlerinde kutlayacak. Pandemi dolayısıyla uzun süredir arkadaşları ile buluşamayan öğrencilerin 23 Nisan'da bir araya gelmesi için öğretmenler bir etkinlik düzenledi. Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunda öğretmenlik yapan Fatma Yılmaz, 23 Nisan coşkusunu öğrencileriyle birlikte yaşamak istedi. Sınıfını tek başına süsleyen Yılmaz, öğrencilerine sürpriz yaptı. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlamak için oturuma katılan minik öğrenciler, süslenmiş sınıflarını gördü. Karşılaştıkları manzara karşısında çok mutlu olan öğrenciler öğretmenlerine teşekkür etti. Ezberledikleri şiirleri ellerindeki al bayraklarla okuyan minikler, renkli görüntüler oluşturdu.

“Pandemi bu coşkuya engel olamazdı”
Konuyla ilgili konuşan sınıf öğretmeni Fatma Yılmaz, öğrenciler olmadan okulun çok sessiz olduğunu ifade etti. Yılmaz, 23 Nisan tarihinin önemine değinerek bu bayramı öğrencileriyle kutlamak için bir yol aradığını belirtti. Aklına online ortamdan kutlama yönteminin geldiğini söyleyen Yılmaz, “Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 4B sınıfı öğretmeniyim. Pandemiden dolayı okullarımız uzaktan eğitime geçmek durumunda kaldı. Uzaktan eğitim bu güzel ve özel günün coşkusunu kutlamak için bize engel olamazdı. Bu sebeple bu yıl sınıfı süslemek bana düştü. Çocuklar kadar güzel beceremesem de sınıfı süsledim. Uzaktan dersimi sınıftan başlattım. Kutlayacağız, şiirlerimizi okuyacağız, sunumlarınızı yapacağız diye daha önceden anlaşmıştık. Ancak sınıfta olduğundan haberleri yoktu. Ekranı açtığımda, beni sınıfta görünce çok heyecanlandılar, ben de çok duygulandım. İnşallah en kısa zamanda çocuklarımızla beraber eğitimöğretime başlarız, bayramlarımızı coşkulu bir şekilde kutlarız. Tüm dünya ve Türk çocuklarının Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

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