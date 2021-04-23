Motosiklet hırsızı bu kez tam ekipman geldi Her şeyi önceden planladı garajdan motosikleti çalarak kayıplara karıştı 8 ay önce satın aldığını ve hâlâ borcunu ödediği motosikleti çalınan Ali Pul: "Motor elim ayağım benim, onunla işe gidip gelerek çocuklarımın rızkını kazanıyorum” “Hırsızın üstündeki ekipman en az 500 lira”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet hırsızı bu kez tam ekipman geldi Her şeyi önceden planladı garajdan motosikleti çalarak kayıplara karıştı 8 ay önce satın aldığını ve hâlâ borcunu ödediği motosikleti çalınan Ali Pul: "Motor elim ayağım benim, onunla işe gidip gelerek çocuklarımın rızkını kazanıyorum” “Hırsızın üstündeki ekipman en az 500 lira”

İHA

Motosiklet hırsızı bu kez tam ekipman geldi Her şeyi önceden planladı garajdan motosikleti çalarak kayıplara karıştı 8 ay önce satın aldığını ve hâlâ borcunu ödediği motosikleti çalınan Ali Pul: "Motor elim ayağım benim, onunla işe gidip gelerek çocuklarımın rızkını kazanıyorum” “Hırsızın üstündeki ekipman en az 500 lira”

Eskişehir’de kaskını ve kıyafetlerini giyen kimliği belirsiz bir hırsızın, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde bir evin garajından motosiklet çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 20 Nisan’da saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Ali Pul’a ait 26 ADD 011 plakalı motosiklet ikamet ettiği apartmanın garajından kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın kask ve profesyonel motosiklet sürüş kıyafeti giymesi dikkat çekti. Motosiklete ulaşmak için apartmana girerek, garaj kapısının üst kısmında bulunan açma düğmesine merdiven dayayarak tırmanan hırsız adeta pes dedirtti. Motosikletin sahibi Ali Pul motoru 8 ay önce satın aldığını ve hâlâ borcunu ödediğini söyledi.

“Motosiklet benim elim ayağım”
Motosikletini garaja bıraktıktan sonra iftar yapmak için evine gittiğini anlatan Ali Pul, tekrar garaja gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu belirtti. Motosikletinin kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Pul, “Motorumu bırakıp iftar saati olduğu için eve çıktım. Saat 10’da annemin yanına gitmek için motora indim. Aşağı indiğim zaman garaj kapılarının açık olduğunu ve motorun da çalındığını fark ettim. Otomatik kapının yukarı iç kısmında kendi açma düğmesi var. Oraya merdiven dayadıktan sonra açarak motoru götürmüşler. Motor elim ayağım benim. İşe gidip gelmek için kullanıyorum. Dolmuş ve benzeri toplu taşıma araçlarını kullanmamak için aldım. Bana zaman kazandırıyordu. İş yerim dolmuşa ve otobüse ters zaten. Motorla işe gidip gelerek çocuklarımın rızkını kazanıyorum” diye konuştu.

“Borcu bile bitmemişti”
Motosikletinin henüz borcunun dahi bitmediğini söyleyen Pul, “Motor 8 aylıktı. Borcu bile bitmemişti. Temmuz ayında almıştım. Şu anda aynısının ikinci el değeri 8 bin 500 TL civarında. Kameralardan gördüğümüz kadarıyla saat 8’i 10 geçe içeriye giriş yapıyor. Kendi apartmanıymış gibi giriyor. 20 geçe ise içeriden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Hırsızın üstündeki elbiseler en az 500 lira”
Hırsızın motosikleti planlı bir şekilde çaldığını öne süren Ali Pul, “Üstünde motor elbisesi vardı. Kenar mahalle hırsızı gibi de değil. Kaskı ve elbisesi var. Hatta çeneden açılır kaskı ve ağzında da maskesi olduğu için hiçbir şekilde görünmüyor. Kameraları da fark etmiş, direkt apartmana odaklanıyor. Üstündeki elbiseler en kötü 500 lira değere sahip. Ben yıllardır motora binerim, ama öyle bir elbisem olmadı. Daha önceden büyük ihtimalle keşif yapmış. Apartman kapısı şifreyle açılıyor. Kapının açık olması, ya da kurye süsü verip kapıyı açması lazım. Başka bir ihtimalde şifreyi biliyor olması lazım bu şahsın. Önceden çalışmış burada” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park girişindeki 'Kapalı' uyarısını umursamadılar
YEREL HABERLER Park girişindeki 'Kapalı' uyarısını umursamadılar
Osmanlı döneminden günümüze ‘Sirkencubin’ İftardan sonra rahatlık sağlayan hazmı ve sindirimi kolaylaştıran detoks bir içecek
YEREL HABERLER Osmanlı döneminden günümüze ‘Sirkencubin’ İftardan ...
Eskişehir'de patates ve soğan alımları sürüyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de patates ve soğan alımları sürüyor
“Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve Turizm” paneli düzenlendi
YEREL HABERLER “Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve ...
Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması Başarı Ödülleri sanal sergisi yayında
YEREL HABERLER Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması ...
Çocuklar Ay kraterlerinde gezinti yapacak
YEREL HABERLER Çocuklar Ay kraterlerinde gezinti yapacak
Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi Minik öğrenciler bu yıl 23 Nisan'ı böyle kutladı Öğrencilere sürpriz yapan öğretmen Fatma Yılmaz: "Pandemi bu coşkuya engel olamazdı"
YEREL HABERLER Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan ...
Akaryakıt istasyonunda çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda çocuklara 23 Nisan hediyesi
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı ‘Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliğinin’ yalan olduğu böyle kanıtlandı Adnan Menderes gözaltına alınırken şahit olan 88 yaşındaki gazeteci Rıdvan Uysal: “Eskişehir’de askerler Başbakan Menderes'e arkasını döndü” “Kütahya’ya 15 kilometre kala uçaklar üzerimizde dalış yapmaya başladı"
YEREL HABERLER Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü ...
Eskişehir'de 3 günlük kısıtlama öncesi sokaklar doldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de 3 günlük kısıtlama öncesi sokaklar doldu
Güneşli havayı gören su kenarı ve parklara koştu Sıcak hava Eskişehirlileri park ve bahçelere döktü
YEREL HABERLER Güneşli havayı gören su kenarı ve parklara ...
Tramvayda müzik sefası
YEREL HABERLER Tramvayda müzik sefası
Başkan Küpeli’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Küpeli’den 23 Nisan mesajı
Tepebaşı’nın çocuklarından 23 Nisan’a özel klip
YEREL HABERLER Tepebaşı’nın çocuklarından 23 Nisan’a özel klip
Firari FETÖ üyesi Eskişehir’de yakalandı
YEREL HABERLER Firari FETÖ üyesi Eskişehir’de yakalandı
Eskişehir’de 65 yaş üstü vatandaşlar güneşi selamladı
YEREL HABERLER Eskişehir’de 65 yaş üstü vatandaşlar güneşi selamladı
ESCEVDER ‘Çim adam’ dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı
YEREL HABERLER ESCEVDER ‘Çim adam’ dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı
İnönü’de hijyen ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de hijyen ve dezenfekte çalışmaları aralıksız ...
Afyonkarahisarlı çocuklar Osmangazi EDAŞ’ın resim ve şiir yarışmasında yarışacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başvurular başlıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı çocuklar Osmangazi EDAŞ’ın resim ve ...
Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarına ...
Havacılar çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Havacılar çocukları sevindirdi
Banklara oturma yasağına ısrarla uymuyoruz Yer farklı, manzara aynı
YEREL HABERLER Banklara oturma yasağına ısrarla uymuyoruz Yer ...
Yağışların etkisiyle Sakarya Nehri kahverengine boyandı
YEREL HABERLER Yağışların etkisiyle Sakarya Nehri kahverengine ...
Beylikova’da dezenfektan dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Beylikova’da dezenfektan dağıtımı yapıldı