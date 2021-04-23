Vali Ayyıldız şiir yarışmasını kazanan öğrenciye ödülünü verdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye 1’incisi olan Narjıs Majeed Faleeh Dalboohı’ye ödülü Vali Erol Ayyıldız tarafından verildi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin kuruluşunun felsefesi ve önemine uygun olarak şiir ve resim yarışması düzenlendi. PIKTES proje illerinde açılmış olan uyum sınıflarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada Eskişehir Tepebaşı ilçesi Dumlupınar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Narjıs Majeed Faleeh Dalboohı, şiir kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu.

Dalboohı’yi, ailesini ve PİKTES öğretmeni Sinem Çatma‘yı kutlayan Vali Ayyıldız, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

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