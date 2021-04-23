23 Nisan’da çocukların coşkularına ortak oldu

Gönüllü yardımsever Ayşegül Bozbaş, Eskişehir’de birçok mahallede çocukları ziyaret ederek bayrak, şeker ve çeşitli oyuncaklar dağıttı, çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Eskişehir’de yaşayan Ayşegül Bozbaş, her gün gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Şimdiye kadar yüzlerce kişiye yardım eden Bozbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Erenköy, Çankaya, Emek, Büyükdere, 71 Evler, Zafer ve Çamlıca mahallelerindeki çocuklara bayrak, şeker ve çeşitli oyuncaklar götüren gönüllü yardımsever Bozbaş, korona virüs kısıtlamaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı hüzünlü geçen bayramda, çocukların yüzünü güldürdü.

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