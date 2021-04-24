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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Evofone ESOK Rallisi" için araçlar servis alanından çıktı

İHA

"Evofone ESOK Rallisi" için araçlar servis alanından çıktı

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü’nün (ESOK) düzenlediği "Evofone ESOK Rallisi" için ralli araçları parkura gitmek üzere servis alanından çıkış yaptı.
Eskişehir’de düzenlenen Evofone ESOK Rallisi, bugün MihalgaziSarıcakaya yolu üzerinde belirlenen asfalt parkurda gerçekleşecek. 90 araçla birlikte 8’i yabancı 180 sporcunun yarışacağı organizasyon için takımlar ve araçlar son hazırlıklar için Tepebaşı Belediyesi’nin karşısındaki otoparkta oluşturulan servis alanında toplandı.
Son hazırlıkları yapılan araçlar yakıt takviyeleri ve kontrollerinin ardından saat 10:00 itibariyle 1’er dakika arayla parkura gitmek için yola çıktı.

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