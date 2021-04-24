Dinlenmiş kırmızı et tok tutar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dinlenmiş kırmızı et tok tutar

İHA

Dinlenmiş kırmızı et tok tutar

Ramazan ayının gelmesiyle sahurda ve iftarda tüketilen kırmızı et, verdiği tokluk hissinin yanı sıra vücuda birçok anlamda yarar sağlıyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti gereği gün içerisinde öğün sayısı ikiye düştü. Günün büyük bir çoğunluğunu oruçlu geçiren vatandaşlar genellikle sahurda tokluk hissi verecek yiyecekler tüketmeye dikkat ediyor. Tokluk hissi veren ürünlerden birisi olan kırmızı etin dinlenmiş olmasına ise önem arz ediyor. Etevim Steakhouse işletmecisi Servet Keskin, dinlenmiş etin amino asitlerinin parçalanmasıyla daha lezzetli hale geldiğini ve ızgaraya atılan etin doğru sürede pişirildiğinde çiğ haline göre boyutunun daha büyük olduğunu söyleyen Keskin, Ramazan ayında kırmızı et tüketiminin arttırılmasının insan sağlığı için de önemli olduğunun altını çizdi.

“Dinlenmiş et pişerken hacmini korur, göze hitap ederek genişler”
İşletmeci Servet Keskin, sahur ve iftarda tüketilen etin yararlarından bahsederken, dinlendirilme biçimlerinden de bahsetti. Keskin, “Ramazanda iki öğün yemek yiyoruz, oruçtan dolayı kan emiliminiz düşmekte, bu yüzden kırmızı et tüketimini arttırmamız gerektiğini söylüyorum çünkü kırmızı et; demir, çinko, protein bakımından zengin bir gıda maddesi. Tüketildiğinde tokluk hissi verdiği için insanlar Ramazan orucunu rahatça tutabilecekler. Öncelikle bizler iki öğün tüketiyoruz ve mutlaka sahuru yapmamız gerektiğini tavsiye ediyorum çünkü sahur yaparsak vücut direnci sağlamış oluruz ve bu şekilde oruç tutmak rahatlar. İkinci olarak biz özellikle dinlenmiş ve çiğ et satıyoruz. Bizdeki etlerde yaş ve kuru dinlendirme oluyor. Normalde eti ızgaraya koyduğunuzda tamamen büzüşür. Buradaki etimiz dinlenmiş olduğu için piştikten sonra herhangi bir küçülme olmuyor, hatta bir nebze büyüme görülüyor. Kendi hacmini korur, göze hitap ederek genişler” şeklinde konuştu.

“Evde dinlendirebilmesi imkânsıza yakın”
Dinlendirilen etteki değişimleri anlatan Servet Keskin, özel koşullarda dinlendirme işleminin uygulandığını, buna bağlı olarak vatandaşların kendi evlerinde eti dinlendirmesinin imkânsız olacağından bahsederek şunları anlattı;
“Normalde yaş dinlendirme olduğu için içerisindeki aminoasitler parçalanıyor, parçalanınca da et daha yumuşak hale geliyor, bu şekilde hem lezzeti artıyor hem de göze ve mideye hitap ediyor. Etlerimizi tüketicilerimizin dinlendirebilmesi imkânsız denebilir çünkü kuru dinlendirme özellikle yüzde 80 nem oranında 0 derecede dinlendirmek gerekiyor. Aynı şekilde yaş dinlendirme de 0 derecede özel dolaplarda bir nebze dinlendirilebilir, hatta bazı müşterilerimiz bizden alıp kendi dinlendiriyor, ancak bu meşakkatli bir iş olduğu için bence değmez. Kuru dinlendirmede et 28 güne kadar dinlendirildiği için aminoasitlerin parçalanması daha fazla oluyor ve lezzet artabiliyor ancak bu tabii damak zevki meselesi. Burada tavsiye edeceğim şey; etlerin fazla değil orta pişirilerek tüketilmesi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kâbe-i Muazzama’nın örtüsü Eskişehir’de sergileniyor
YEREL HABERLER Kâbe-i Muazzama’nın örtüsü Eskişehir’de sergileniyor
Güvercinlerin Porsuk keyfi böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Güvercinlerin Porsuk keyfi böyle görüntülendi
"Evofone ESOK Rallisi" için araçlar servis alanından çıktı
YEREL HABERLER "Evofone ESOK Rallisi" için araçlar servis alanından ...
Evofone ESOK Rallisi seremonisi yapıldı
YEREL HABERLER Evofone ESOK Rallisi seremonisi yapıldı
Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması Ekip araçlarıyla 23 Nisan konvoyu yaptılar, çocukların bayramını kutlayarak küçük hediyeler dağıttılar
YEREL HABERLER Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram ...
23 Nisan’da çocukların coşkularına ortak oldu
YEREL HABERLER 23 Nisan’da çocukların coşkularına ortak oldu
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1’i ...
Sivrihisar Belediyesi bayram otobüsüyle çocuklara hediye dağıttı
YEREL HABERLER Sivrihisar Belediyesi bayram otobüsüyle çocuklara ...
23 Nisan’da kısıtlamalara pek uyulmadı Sadece çocuklar değil yetişkinler de dışarıda güneşli havanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER 23 Nisan’da kısıtlamalara pek uyulmadı Sadece ...
Eskişehirliler balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı
YEREL HABERLER Eskişehirliler balkon ve pencerelerini bayraklarla ...
İkiz annelerinden 23 Nisan'a özel video
YEREL HABERLER İkiz annelerinden 23 Nisan'a özel video
Eskişehir’de 23 Nisan konvoyu düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 23 Nisan konvoyu düzenlendi
Eskişehir´de 7 bin nüfuslu 2 mahallede 'koronavirüs' karantinası
YEREL HABERLER Eskişehir´de 7 bin nüfuslu 2 mahallede 'koronavirüs' ...
Vali Ayyıldız şiir yarışmasını kazanan öğrenciye ödülünü verdi
YEREL HABERLER Vali Ayyıldız şiir yarışmasını kazanan öğrenciye ...
Çocuklar Ay kraterlerinde gezinti yapacak
YEREL HABERLER Çocuklar Ay kraterlerinde gezinti yapacak
Eskişehir’in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altında Mahallenin 3 yönden giriş çıkışı jandarma ve belediye ekiplerince kapatıldı Jandarma devriyeleri mahalle içinde kontrol çalışmalarına başladı Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Alp; "Mahalleden Eskişehir’e iş için gidip gelen çok sayıda kişi var, bundan kaynaklı bir vaka artıştan şüpheleniyoruz"
YEREL HABERLER Eskişehir’in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi ...
Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması Başarı Ödülleri sanal sergisi yayında
YEREL HABERLER Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması ...
ESOGÜ 23 Nisan’da anlamlı bir kliple ilk Meclisi anlattı
YEREL HABERLER ESOGÜ 23 Nisan’da anlamlı bir kliple ilk Meclisi ...
“Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve Turizm” paneli düzenlendi
YEREL HABERLER “Türkiye'nin Kültürlerarası Köprü Olma Özelliği ve ...
Anadolu Üniversitesi çocuk evlerindeki çocukların bayramına ortak oldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi çocuk evlerindeki çocukların ...
23 Nisan’da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı Oyun parkları ve okul bahçeleri bu yıl da 23 Nisan'da sessiz kaldı
YEREL HABERLER 23 Nisan’da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Motosiklet hırsızı bu kez tam ekipman geldi Her şeyi önceden planladı garajdan motosikleti çalarak kayıplara karıştı 8 ay önce satın aldığını ve hâlâ borcunu ödediği motosikleti çalınan Ali Pul: "Motor elim ayağım benim, onunla işe gidip gelerek çocuklarımın rızkını kazanıyorum” “Hırsızın üstündeki ekipman en az 500 lira”
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı bu kez tam ekipman geldi Her şeyi ...
Park girişindeki 'Kapalı' uyarısını umursamadılar
YEREL HABERLER Park girişindeki 'Kapalı' uyarısını umursamadılar