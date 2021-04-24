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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir çiçek açtı

İHA

Eskişehir çiçek açtı

Eskişehir’de bahar aylarının gelmesiyle birlikte açan çiçekler seyrine doyumsuz fotoğraf kareleri oluşturdu.
Yılın belli zamanları hava sıcaklıklarının oldukça düşük olmasıyla adından söz ettiren Eskişehir’e de nihayet bahar geldi. Nisan ayının başlarında bile zaman zaman kar yağışlarının görüldüğü şehirde hava sıcaklıkları arttı, baharın çiçekleri de göz doldurmaya başladı. Porsuk kenarında ve şehrin çeşitli yerlerindeki ağaçları dolduran çiçekler, sıcaklığın 17 derece olmasıyla birlikte Eskişehir’e tam bir bahar havası yaşatsa da korona virüs kısıtlamaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar, bu manzaranın keyfini çıkaramadı, caddelerin yine boş olduğu görüldü.

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