Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü’nün (ESOK) düzenlediği Evofone ESOK Rallisi’nde mücadele başladı.

Sabah saatlerinde servis alanında toplandıktan sonra harekete geçen araçlar 10.40’a doğru yarış parkuruna geldi. Son hazırlıkları ve kontrolleri yapılan araçlar 10.43 itibariyle 1’er dakika arayla yarışa başladı.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan verecek olan Evofone ESOK Rallisi, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde 2 gün süreyle devam edecek. 2 etaptan oluşan parkurda, 90 araçla birlikte 180 sporcunun ilk günü tamamlamak için verecekleri mücadele başlamış oldu.

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