Rallide 3 ayrı kaza meydana geldi

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü’nün (ESOK) düzenlediği Evofone ESOK Rallisi’nin ilk günü tamamlanırken, 3 aracın kaza yaptığı ve sporcuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eskişehir’de MihalgaziSarıcakaya yolu üzerinde gerçekleştirilen Evofone ESOK Rallisi’nin ilk gününde yarışılan 2 etap tamamladı. 19, 25 ve 43 kapı numaralı araçların kaza yaptığı öğrenilirken, pilot ve yardımcı pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza yapan araçlardan birisinde küçük çaplı bir yangının meydana geldiği öğrenilirken, parkurda hazır bulunan 112 Acil, İtfaiye, AKUT, UMKE, AFAD, Jandarma ve araç kurtarıcısı ekipleri, meydana gelen 3 ayrı kazaya da anında müdahale etti. Müdahalelerde yardım edilen 6 yarışçı kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.