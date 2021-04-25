Eskişehir'de kısıtlamayı hiçe sayanlar Porsuk Çayı kenarına akın etti

Dünyayı etkileyen korona virüse karşı alınan tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Türkiye’nin Venedik’i olarak bilinen Eskişehir'deki Porsuk Çayı kenarında yoğun kalabalık dikkat çekti.

Yurt geneli ile birlikte Eskişehir’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlar kısıtlamaya uymadıkları gözlemlendi. Korona virüs vaka sayılarına göre zirvede olan iller arasında yer alan Eskişehir’de, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan bazı vatandaşlar, Porsuk Çayı kenarına adeta akın etti. Sabah erken saatlerde boş kalan sokak, cadde ve banklar günün ilerleyen saatlerinde vatandaşlarla doldu. Porsuk Çayı kenarında ise e hemen hemen tüm bankların oturanlarla dolu olması dikkatlerden kaçmadı. Bazı yerlerde ise vatandaşların aile üyeleri ile saatlerce oturarak baharın ve güneşli havanın keyfini çıkarttığı görülürken, bazı yerlerde ise toplu halde oturanlar olduğu da görüldü. Ayrıca şehir merkezindeki parklarda da durumun Porsuk Çayı kenarından farklı olmadığı göze çarptı.

Genellikle maske kuralların uyulursa da toplu halde yürüyenlerin çoğunluğunun maske takmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada bölgede her hangi bir denetim yapılmadığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.