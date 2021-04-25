23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ay kraterlerine yolculuk

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Gözlemevi iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “101. Yıl Gökyüzü Paydaşlığı: Hedef Ay” etkinliği düzenlendi.

23 Nisan Cuma günü düzenlenen etkinlikte, Türkiye, Kuzey Makedonya, Kıbrıs, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dan Türk Dünyası çocukları, çevrim içi platformda bir araya gelerek Ay kraterlerine seyahat gerçekleştirdi. Moderatörlüğü ESTÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Metin Altan ve TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat tarafından yapılan etkinlik, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun günün anlam ve önemine dair yayımladıkları mesajlar ile başladı.



“Türk Dünyası’nın yetişmiş, üretken genç zihinleriyle uzay çalışmalarında önemli konum elde edeceğine inancım tam”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal mesajında şunları söyledi:

“Cumhuriyetin ilanı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da ‘İstikbal göklerdedir!’ düsturu ile gökyüzünün istikbalimiz açısından önemi vurgulanmıştır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2023 yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmek istediğimizi ve bu kapsamda bir Türk vatandaşımızı Ay’a göndermeyi hedeflediğimizi duyurması, medeniyetimizde gökyüzüne ve Ay’a verilen önemle örtüşmektedir. Türk Dünyası’nın yetişmiş, nitelikli insan kaynaklarıyla ve üretken genç zihinleriyle evreni anlamada ve uzay çalışmalarında önemli konum elde edeceğine; dolayısıyla parlak bir gelecek inşa edeceğine dair inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle programa katılan, başta Türk Dünyası’ndaki çocuklarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”



“Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum”

Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu ise, “Tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu evrensel ayrıcalığın 101. yıldönümünü kutladığımız bugün, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dan aynı gökyüzünü paylaşan çocuklar olarak sizleri konuk ediyoruz. Bu etkinlik kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi Gözlemevi’nin farklı özelliklerdeki teleskop gözlem verileri ile Ay kraterlerinde gezinti yaparak, Ay’ın oluşumu, kozmolojik evrimi, gezegenimize ve yaşantılarımıza etkileri hakkında güzel bir söyleşi gerçekleştiriyor olacaksınız. Etkinliğin başarılı geçmesini ve sizler açısından yararlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile sizlerin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu ve Prof. Dr. Erdal’ın açılış mesajlarının ardından Dr. Öğr. Üyesi Metin Altan tarafından aileleriyle birlikte programa katılan Türk Dünyası çocuklarına, ESTÜ Gözlemevi Laboratuvarında bulunan 24 cm çapındaki teleskop ile canlı olarak farklı filtrelerde gözlemlenen Ay kraterleri, video konferans aracılığıyla aktarıldı ve konu üzerine bilimsel bir söyleşi gerçekleştirildi.

Ay kraterlerine seyahat eden Türk Dünyası çocukları ve aileleri, program kapsamında deneyimledikleri bu seyahatten memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Program, Türk Dünyası çocuklarının uzay ve Ay ile ilgili sorularının yanıtlanması ve aynı anda kendi ülkelerinin bayraklarını dalgalandırmaları ardından sona erdi.

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