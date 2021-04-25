Eskişehir´de apartmanlardan bisiklet çalan 10 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de apartman boşlukları ve kapı önlerinden çaldıkları bisikletleri internet üzerinden sattığı tespit edilen 10 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde meydana gelen bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili soruşturma başlattı. Apartman boşlukları ve kapı önlerinde bulunan 8 bisikleti çalarak internet üzerinden satışa çıkardıkları belirlenen 10 şüpheli polis ekiplerince güvenlik ve mobese kameralarından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde bulunan bisikletler ise sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-25 14:36:23



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