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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık İl Müdürü Bilge'den ‘Aşı Haftası’ açıklaması

İHA

Sağlık İl Müdürü Bilge'den ‘Aşı Haftası’ açıklaması

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge “26 Nisan2 Mayıs Aşı Haftası” nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Aşılamanın her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Bilge, “Ancak bugün hala dünyada yaklaşık 20 milyon aşılanmamış veya eksik aşılı çocuk bulunmaktadır” dedi.
Prof. Dr. Uğur Bilge aşıların öneminden ve geçmişteki hastalıklardan şu şekilde bahsetti:
“İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalık günümüzde aşılamanın bir zaferi olarak artık görülmemektedir. Örneğin çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren aşılama sayesinde tamamen yok edilmiştir. Yine çok önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan çocuk felci hastalığına karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapılmış ve hastalık yok edilme aşamasına gelmiştir. Ülkemizde son polio vakası 26 Kasım 1998 tarihinde görülmüş, daha sonraki yıllarda çocuk felci hastalığı tespit edilmemiştir.”

“Aşı olmayı reddetmek, bireysel özgürlük değil kamu sağlığını tehdit eden bir davranıştır”
Bilge, “MaternalNeonatal Tetanoz (MNT) Eliminasyonu Programı, 1994 yılında başlatılmış; Nisan 2009’dan bu yana Türkiye yenidoğan tetanozunu elimine etmiş ülkeler arasına girmiştir. Yine, ülkemizde olduğu gibi dünyadaki pek çok ülkede uzun yıllardır sürdürülen aşılama programları ile difteri hastalığı da azalmış olup Ülkemizde 2011 yılından bu yana difteri görülmemektedir. Yüksek aşılama oranları toplum bağışıklığı denen bir olguyu ortaya çıkarır ki, bu da artık o hastalığın salgınlarının olmadığı, sadece az sayıda vakanın görülebildiği bir durumdur. Bu nedenle aşılama gerçekte bireysel değil toplumsal bir hizmettir. Aşı olmayı reddetmek, bireysel özgürlük değil kamu sağlığını tehdit eden bir davranıştır” ifadelerine yer verdi.

“Covid19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelinecektir”
Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması başlatıldığını belirten Prof. Dr. Uğur Bilge, "Ülkemizde uygulanan aşılar, DSÖ tarafından onaylanan iyi üretim prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Ayrıca, aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda da test edilerek uygunluğu kanıtlanmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz zorlu süreç, aşılara umut bağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Covid19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelinecektir” diye konuştu.
Bilge, “Covid19 aşısı tanımlanmış olan vatandaşlarımız, Alo 182 ve Merkezi Hekim Randevu Sistem (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alarak Aile Hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde ücretsiz olarak aşılarını yaptırabilirler. Vatandaşlarımızın rahatlıkla aşılarını olabilmeleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından her türlü tedbir alınmıştır. Pfizer/BioNTech aşısı Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde her gün sabah saat 08.00 ile gece 24.00 saatleri arasında uygulanmaktadır. Sinovac aşısı ise aile hekimliklerimizde hafta içi her gün sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında, üniversite, özel ve kamu hastanelerinde ise her gün sabah 08.00 ile gece 24.00 saatleri arasında uygulanmaya devam etmektedir. Covid19 hastalığını ülke gündeminden çıkarmak ve kısıtlamaların kaldırılarak normalleşebilmemiz için aşı olmayı ihmal etmemeli ve mutlaka yaptırmalıyız. Bunun yanında pandemiden korunmak için hala en önemli tedbirin maske, mesafe ve hijyen olduğunu da unutmamalıyız. Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğudur ve çocukların ise hakkıdır. Çocuklarını aşılatarak hastalıklardan koruyan ve kendileri de aşılanarak başta Covid19 olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunan aşı kahramanı tüm ailelerimize ve aşılama çalışmalarında görev yapan aşı kahramanı sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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